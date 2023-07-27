【產經直播】港股趨大漲小回？形勢好轉？
2023年07月27日 16:19
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美國聯儲局一如預期加息0.25厘，道指連升13個交易日，是36年半以來最好表現，不過主席鮑威爾重申，不排除9月加息的可能性，今年亦不會減息，今次議息結果點解讀？對市況影響有幾大？美股有冇望延續強勢？
港股周四(27日)做好，恒指高開136點，之後升幅擴大，最多升320點，收市仍升273點，報19,639點，大市成交1,135億元。港股重上100天線(約19,579點)，港股真轉勢？下站睇咩位？現階段追牛定追熊都唔好心急？
小鵬汽車(09868)獲福士汽車入股，雙方亦將共同開發兩款電動車型，消息刺激小鵬爆升3成3，收報81元，小鵬仲有冇上升空間？有貨應先行獲利？冇貨追入小心接火棒？而蔚來(09866)、理想(02015)亦跟升13%和2%，呢兩隻諗唔諗得過？大行大摩就睇好，將來可能更多全球品牌與中國新能源汽車初創建立戰略夥伴關係，「蔚小理」前景可睇高一線？
科指亦升近3%，突破4,300點關。阿里巴巴(09988)升1.7%，報95.45元，近期政策憧憬支持下，重返紅底股指日可待？據報小米新款摺疊屏手機將於8月推出，小米(01810)飆半成，仲有冇炒作空間？
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