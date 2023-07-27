【產經直播】港股趨大漲小回？形勢好轉？

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，道指連升13個交易日，是36年半以來最好表現，不過主席鮑威爾重申，不排除9月加息的可能性，今年亦不會減息，今次議息結果點解讀？對市況影響有幾大？美股有冇望延續強勢？

港股周四(27日)做好，恒指高開136點，之後升幅擴大，最多升320點，收市仍升273點，報19,639點，大市成交1,135億元。港股重上100天線(約19,579點)，港股真轉勢？下站睇咩位？現階段追牛定追熊都唔好心急？

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