地監局：上半年投訴個案按年減33%

地產代理監管局周四(27日)發表最新數字，該局於今年上半年共開立71宗投訴個案，較去年同期大幅減少約33%，當中有7宗涉及一手住宅物業。

局方指，今年上半年，物業市場相對較為淡靜，雖然新冠疫情緩和，但受外圍經濟及環球政局影響，樓市交投仍未回復疫情前的狀況，地產代理的經營環境自然也受影響。

上述整體投訴中最常見的性質類別包括，發出違規廣告佔19宗，而不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)則有12宗，以及提供不準確或具誤導性的物業資料涉11宗。另外，有關香港境外物業的投訴則僅1宗，較去年同期的11宗大幅減少。

另外，由於疫情逐漸緩和，該局的實體巡查工作得以回復正常，今年上半年合共巡查一手樓盤銷售點486次，另巡查地產代理商舖465次，分別比去年同期增加約28%及約1.06倍。同時，局方亦繼續加強網上巡查，今年上半年共抽查網上物業廣告936次，比去年同期增加約40%。

在上述所有實體及網上巡查及抽查中，局方發現50宗違規個案，較去年同期微增1宗，當中有4宗涉及一手住宅物業。整體來說，主要違規性質分別為發出違規廣告及沒有遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定，分別佔33宗與13宗，以及沒有管有物業資料則有5宗。

此外，該局於2023年上半年共對180名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷13個牌照，該數字與去年同期相若。

上述被撤銷牌照的個案，均由牌照委員會所裁定，當中涉及個人牌照和公司牌照，理由是這些持牌人基於不同原因，不再符合有關的發牌條件，例如被刑事定罪或破產，或者公司沒有董事持有有效的個人牌照等，與執業操守無關。資料顯示，2022年上半年共有182名持牌人持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，當中，涉及吊銷及撤銷牌照，分別有6個及27個。

此外，今年上半年共舉行8場資格考試，比去年同期的7場稍多。局方合共提供6,022個資格考試名額，較2022年同期提供的3,704個大增約63%。不過，上半年的資格考試報名和應考人數並沒有比去年同期顯著地增加。

地監局主席蕭澤宇表示，雖然有關境外物業的投訴數字大幅減少，但局方仍會繼續向消費者進行教育工作。該局亦會於今年下半年推出一份更新的相關執業通告，優化現有的指引，務求令持牌代理所提供的服務更加專業，消費者得到更佳的保障。