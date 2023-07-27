李律仁：金融業出現人手短缺　屬市場好轉標誌

人才短缺已成為本港各行各業的難題，香港金融發展局主席李律仁指，市況轉旺，各行業出現搶人才情況，惟部分金融業從業員在新冠疫情期間轉行或進修，加上部分工作崗位職能要求或有改變，需時重新培訓合適的僱員，導致就業招聘方面出現滯後，認為人手短缺是整個金融市場好轉的標誌。

身兼恒生銀行行政總裁的金發局董事會成員施穎茵指出，本港吸引人才和招商引資情況均見活躍，而金融業界發展迅速，特別是近年金融科技、綠色金融等，均屬新範圍，而全球都面對相應人才欠缺，業界一直有為從業員提供再培訓等，以培養新型人才，應付所需。

至於金發局人員問題，李氏指，內部同事輪轉情況已穩定下來，不再出現之前高流失我情況，並以「U型反彈」來形容，強調「不是靠錢」挽留同事，主要了解同事對工作環境、心態、個人發展等着手處理。

另外，美國參議院外交事務委員會早前通過法案，支持撤銷香港駐美國3個經貿辦(ETO)的豁免權，若日後國會兩院通過及經美國總統指令，3個ETO便面臨要關閉。有評論認為ETO 在美角色，日後可找其他機構取代。不過，李律仁直言，取代ETO角色「諗都唔敢諗」，因為ETO的網絡及工作量非常龐大，需要非常大量資源，多次重申當局無取代ETO的想法。然而，香港作為國際金融中心，點對點的合作不會嫌多。