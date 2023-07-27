【一手盤攻略】變身九龍版太古城　親海駅食正油塘新優勢

油塘擁有珍貴的市區臨海地皮，近年吸引發展商爭相插旗，大型綜合發展項目更陸續有來，外界形容可望變身成「九龍版太古城」，發展潛力不容忽視。想早著先機在油塘部署，不妨留意新盤親海駅！

親海駅由長實集團發展，坐落在油塘東源街，是油塘最臨海地段之一，不少單位可飽覽維港及鯉魚門海峽開揚海景。親海駅鄰近港鐵油塘站，由樓盤出發步行約7分鐘即達。項目分兩期發展，一共提供886伙。率先開售的親海駅II，由3幢住宅大樓組成，提供658伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積由210至723方呎，其中第3座所有單位均屬連私人花園或私人天台的複式特色戶。

中原地產副區域營業董事湛志強表示，油塘地理位置優越，坐擁「雙核心CBD」優勢，無論九龍東抑或港島東核心商業區，距離都很近，從港鐵油塘站往觀塘站或鰂魚涌站，均只是5分鐘車程，交通相當便利。

整個油塘區亦有望受惠基建發展，湛志強亦提到，正在興建中的東九龍T2主幹路，將來通車後，由藍田往啟德車程，會由目前15分鐘，大大縮短至3分鐘，相信有助提升區內交通網結，令區內住宅市場受惠。他又指，區內的新盤租盤向來搶手，例如海傲灣，呎租達50元以上。

舒適的居住環境，亦是親海駅站一大賣點。油塘毗鄰充滿漁村風情的鯉魚門，有不少海鮮檔及酒家，可大快朵頤；附近還有不少郊遊路線及打卡熱點，例如魔鬼山，沿路可俯瞰鯉魚門美景。行街購物方面，油塘附近有觀塘APM、九龍灣Megabox以及太古城，本身亦有大本型等多個商場，滿足市民日常生活所需。

至於校網方面，親海駅屬小學是48校網，中學屬觀塘區，國際學校則有將軍澳法國國際學校等。