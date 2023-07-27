【新盤追擊】油塘親海駅II 坐擁無敵維港景！

除了享有遼闊景致，美聯物業區域營業董事何家豪（Ivan）亦補充，油塘沿海包括東源街及油塘灣一帶，早已規劃作「綜合發展區」及「油塘工業區綜合發展區」，加上油塘鄰近東九龍及港島東兩大CBD，發展潛力無限，故油塘的住屋需求日益增加。

而且油塘鄰近多條主要幹道，駕車出入相當便利，可以經東區海底隧道前往港島東，另一面亦連接着將藍隧道及將軍澳跨灣大橋，何家豪亦指，若中九龍幹線全面通車後，料由藍田前往東九龍的啟德，車程將由原先的15分鐘，大大縮至3分鐘。

出入方便之餘，購物消閒自然垂手可得，油塘區內有油麗商場、大本營，可滿足日常生活需要，如想要更豐富的吃喝玩樂體驗，更可以前往觀塘、九龍灣的APM、德福廣場及MEGABOX，甚至是將軍澳各大商場，若喜歡特色美食，不妨到訪鯉魚門三家村海鮮街，一嚐地道風味。

若然閒時想強身健體，不妨去到項目自設會所-「親海號」(Club Coast Line)，連同園林面積佔地逾7萬方呎，提供近30項的消閒遊樂設施，如戶外游泳池、健身室及寵物公園等等。至於郊遊的話，附近亦有屬新手路線之一的衛奕信徑第3段。

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