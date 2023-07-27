法院裁定張永鴻進行無牌活動罪成　罰款6千元

東區裁判法院裁定，張永鴻作為未獲香港證監會發牌的公司的代理人，顯示自己就證券交易執行受規管職能的罪名成立。張氏承認罪行，被判處罰款6,000元，並被飭令支付證監會的調查費用。證監會提醒投資者在投資前務必查閱證監會網站內的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊，確保提供證券交易服務的公司及人士領有適當的牌照。

案情指，張永鴻在2016年4月至2017年6月期間顯示自己是First Asia Holdings Limited(FAH)及First Asia Capital Limited(FAC)的代理人時，誘使3名散戶投資者投資於FAH發行的所謂「美國上市」股份，就FAH及FAC籌備FAH股份據稱在香港作第二上市一事提供資金。

張永鴻向該等投資者提及多項事宜，當中包括一旦FAH成功在香港作第二上市，他們所持FAH股份的投資價值將會上升100%；及如他們擬將投資回報變現，便須將各自的FAH股份換成一家香港上市公司(即PF Group Holdings Limited(PF))的股份。當該等投資者收到PF股份時，PF股價早已大幅下挫。

證監會亦對謝浚瑋提出了檢控，指其在未獲證監會發牌的情況下，顯示自己就涉及PF股份的證券交易執行受規管職能。法院在謝否認該控罪後，訂於2023年9月19日進行審訊前覆核。