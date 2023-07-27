北角半山海景台兩房1200萬沽　創同類7年新低

樓價繼續時光倒流，跌回至多年前的低水平，北角半山海景台實用面積約730方呎兩房戶，以1,200萬元沽出，為該類戶型做價7年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻表示，北角半山海景台中層D室，實用面積約730方呎，兩房間隔，以1,200萬元沽出，呎價約16,438元，創屋苑同面積單位做價7年新低，同面積低層無海景單位，兩年前做價已達1,442萬元。

●中原周世康稱，灣仔區7月份暫錄19宗買賣，尚翹峰1座高層B室，實用面積約478方呎，兩房間隔，以1,168.8萬元沽出，呎價約24,452元，新買家為用家。

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九龍區

●利嘉閣余文偉指，長沙灣喜薈中層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，新買家為同屋苑租客，已租樓20年，見近日樓價回落，為免經常搬屋，以870萬元入市，呎價約16,603元。

●香港置業薛春華指，大角咀凱帆軒3座中層C室，實用面積約449方呎，兩房間隔，享海景，以850萬元放盤，約3個月後獲同區客接洽，議價後以約808萬元成交，呎價約17,996元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳7月暫錄約100宗二手買賣，按月跌約12%，東港城7座高層D室，實用面積約619方呎，套三房間隔，望內園景，以825萬元易手，呎價約13,328元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳居屋唐明苑B座中層8室，實用面積約639方呎，三房間隔，新買家為外區上車客，獲減32萬元，未補價第二市場以568萬元入市，呎價逾8,888元。

●美聯林健偉指，將軍澳居屋彩明苑D座中層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望海景，最初於未補價第二市場開價650萬元，放盤約4個月獲外區首置客以綠表價640萬元購入，呎價約9,846元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山7月暫錄61宗買賣，按月增約兩成，其中嵐岸1座中層B室，實用面積約814方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，以1,045萬元易手，呎價約12,838元，新買家為換樓客。

●中原杜文俊稱，沙田市中心7月暫錄約8宗買賣，沙田中心暫錄兩宗成交，屋苑新寧大廈低層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，開價約450萬元，議價後售420萬元，呎價約14,384元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田濱景花園1座低層F室，實用面積約546方呎，套三房間隔，望內園景，叫價748萬元，放盤4個月，減18萬元，以730萬元沽出，呎價約13,370元。

●中原鄭志遠表示，大埔中心7月暫錄約4宗買賣，包括4座中層G室，實用面積約313方呎，兩房間隔，開價約498萬元，議價後以455萬元沽出，呎價約14,537元，新買家為同區上車客。

●美聯張瑋津稱，元朗原築5座低層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新近開價540萬元放售，加息當日獲上車客洽購，終減價5萬元，以535萬元易手，呎價11,145元，新買家為首次睇樓即入市。

●美聯陳少枝透露，元朗錦綉花園M段第一街單號屋，實用面積約840方呎，早前以968萬元放售，準租客有見租金高昂，轉租為買，議價60萬元，以908萬元承接單位，呎價約10,810元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園鳳鳳層單位，實用面積約484方呎，兩房間隔，外區綠表客獲減價逾10萬元，得到家人資助下，未補價第二市場以380.05萬元一筆過付款購入自住，呎價約7,862元。

●中原王春江指，荃灣綠楊新邨H座中層3室，實用面積約445方呎，兩房間隔，6月放盤價630萬元，減價47萬元，以583萬元沽出，呎價約13,101元，新買家為年輕上車客。

●中原林溢斌表示，東涌東堤灣畔5座低層F室，實用面積約607方呎，大兩房單位，享內園景及山景，叫價750萬元，同類型單位最近做價約680萬元，終減價65萬元，減幅近9%，以685萬元沽出，呎價約11,285元。

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