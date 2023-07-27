富途：認購銀債　有咩賺盡建議可參考？

銀色債券是政府為60歲以上的銀髮族而設的債券，每手1萬港元，銀債年期為三年，每半年派息一次，息率與通脹掛鈎。2023年發行的第八批銀債的保證息率勁升一厘高達五

厘，為歷年之冠，發行額由最高450億增至550億元。

在如此吸引的條件下，相信今年銀色債券認購人數很有可能勝於去年的29萬人，估計最終會約有30萬人認購銀債，人均獲分配金額約20萬元，每人獲分配金額料與去年最高21手相若。近數年銀債息率逐步提高，提早贖回比例平均亦只有約3%至5%，反映投資者資金管理良好，較少出現突發資金需求，重申市民認購銀債時不應超出自己負擔能力，建議銀髮族可參考上年的金額去作部署。

新債換舊債解決手頭緊的銀髮族

另外，由於銀色債券有提前贖回機制，是按本金金額加應計但未付利息來計算贖回金額，

閒資不足但持有以往發行銀債的投資者，可考慮將舊債贖回，再申請新一批銀債，以獲取更高保底利息。另外，也提醒一下認購者，銀色債券不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券。

比較各銀行券商的認購優惠，賺盡銀債收益

銀債認購期間，不少銀行券商紛紛推出各種至抵優惠吸客，送股送錢，銀髮族投資者可以利用契機選擇有品質且迎新及認購優惠吸引的銀行或券商落手，實行一於賺到盡。

富途交易部高級分析師 毛君豪