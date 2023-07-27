美國經濟增長強勁　道指靠穩　港股夜期低水164點

美國經濟增長遠超預期，美股3大指數周四早段向好，道指升75點，報35,595點；標指升34點，報4,601點；以科技股為主的納指升201點，報14,328點。恒指夜期報19,475點，跌197點，低水164點。

大型企業繼續發布季度成績表。Facebook母公司Meta公布，截至今年6月底止第二季收入為319.99億美元，按年增長11.02%，好過預期；上季淨利潤77.88億美元，按增長16.46%。

麥當勞公布截至於6月底止一季業績，期內收入按年升13.62%至64.97億美元，純利按年升94.47%至23.1億美元。不過，撇除去年同期出售俄羅斯業務及其他單次因素的影響後，經調整純利實際上按年升22.72%至23.24億美元。Meta股價升8.46%。

就銷售數據而言，美國最大連鎖餐廳麥當勞公布，上季美國同店銷售按年增長10.3%，主要受惠於加價、客流量增長，以及營銷活動的作用。國際自營業務同店銷售升11.9%；而國際特許經營業務的同店銷售則大升14%，為三大業務部門中增長最強，主要反映「以中國為首地所有地區的強勁銷售表現」。該公司股價早段升1.75%。

全球第二大電子付款網絡萬事達卡(Mastercard)上季收入按年增14.04%至62.69億美元，淨利潤按年升25.05%至28.45億美元。行政總裁Michael Miebach表示，強勁的收入及盈利增長主要受惠於消費支出的韌性，特別是在旅行、服務業方面。該公司股價曾跌0.09%。