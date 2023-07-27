紅磡新盤首張價單涉56伙　油塘項目部署下周開價

新盤減價潮持續，紅磡全新樓盤開價，首張價單涉及56伙，折實平均呎價18,928元，較同系列項目1年前低逾兩成。至於同期推售油塘項目亦鐵定下周開價。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH首批折實平均呎價約18,928元

●油塘親海駅II部署下周公布首張價單

●西南九龍維港滙月內累沽13伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期三房842萬元沽

●長沙灣睿峰兩房呎價約26,237元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周四(27日)售出17樓H室，實用面積438方呎兩房，成交價1,149.2萬元，呎價約26,237元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售83伙，套現金額直逼10億元，整個項目現累售272伙。

●元朗洪水橋滙都I一房售488萬元

●元朗朗屏雨後部署下月開放現樓

星星地產周四(27日)公布，旗下元朗朗屏雨後開售至今累沽166伙，套現近10億港元，平均成交呎價約15,000元。該公司主席及首席執行官陳文輝預計，項目短期內可獲批滿意紙，正籌備下月開放現樓，屆時將會對外開放現樓示範單位，並安排9月交樓。樓盤最新夥同中原地產提供家具禮券置業優惠。

●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期下周一起招標發售1伙四房戶