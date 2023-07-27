紅磡新盤首張價單涉56伙 油塘項目部署下周開價
2023年07月27日 21:50
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新盤減價潮持續，紅磡全新樓盤開價，首張價單涉及56伙，折實平均呎價18,928元，較同系列項目1年前低逾兩成。至於同期推售油塘項目亦鐵定下周開價。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH首批折實平均呎價約18,928元
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周四(27日)公布首張價單涉及56伙，折實平均呎價約18,928元，較該系列第1期於去年6月首批折實平均呎價23,888元低逾兩成。今期首張價單包括11伙開放式戶、40伙一房戶、3伙兩房戶及2伙三房戶，實用面積215至490方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎367.83萬至905.49萬元，折實呎價由17,108至20,379元。資料顯示，同系列第1期必嘉坊．曦匯在去年6月首推68伙，折實平均呎價約23,888元。
●油塘親海駅II部署下周公布首張價單
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II，鐵定下周公布首張價單。集團營業部首席經理郭子威表示，項目首張價單將推出不少於132個單位，至於親海駅I亦同步展開推盤工作，將於日內上載樓書。親海駅項目設有7個示範單位，發展商今日開放兩房經改動裝修示範單位予傳媒參觀，單位參照2A座20樓C室搭建，實用面積447方呎。長實營業經理陳詠慈稱，該單位屬於向海兩房戶，很大機會加入首張價單之內。
●西南九龍維港滙月內累沽13伙
臨海新盤交投持續，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，本月至今(27日)已錄得13宗成交，共套現逾2.7億元。當中，維港滙I最新沽出1座15樓C室，實用面積966方呎，採三房連儲物室及多功能房間隔，成交價2,739.6萬元，呎價約28,360元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期三房842萬元沽
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新沽出Arreso第3座20樓A2室，實用面積590方呎，三房間隔，成交價842.21萬元，呎價約14,275元。
●長沙灣睿峰兩房呎價約26,237元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周四(27日)售出17樓H室，實用面積438方呎兩房，成交價1,149.2萬元，呎價約26,237元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售83伙，套現金額直逼10億元，整個項目現累售272伙。
●元朗洪水橋滙都I一房售488萬元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(27日)以488.94萬元售出第1座7樓B09室，實用面積321方呎，一房間隔，呎價約15,232元。
●元朗朗屏雨後部署下月開放現樓
星星地產周四(27日)公布，旗下元朗朗屏雨後開售至今累沽166伙，套現近10億港元，平均成交呎價約15,000元。該公司主席及首席執行官陳文輝預計，項目短期內可獲批滿意紙，正籌備下月開放現樓，屆時將會對外開放現樓示範單位，並安排9月交樓。樓盤最新夥同中原地產提供家具禮券置業優惠。
●半山波老道21 BORRETT ROAD第1期下周一起招標發售1伙四房戶
長實集團(01113)發展的港島半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，自本月中公布中止將餘下單位及車位售予新加坡華瑞資本的交易後，周四(27日)上載最新銷售安排，落實下周一(31日)起以招標形式發售1伙四房戶，為9樓6號單位，實用面積2,169方呎。單位招標期截至8月11日，期間每日上午9時招標及上午11時截標。