東方日報B2：九龍細戶平過新界　17年首見

本港息口持續上升，住宅樓市前景堪憂。政府最新公布今年6月私人住宅售價指數按月再跌約0.54%，已連挫兩個月，令上半年樓價升幅收窄至4.27%，同時，上月九龍區細單位平均呎價，更跌至比新界區同類單位還低，為超過17年首見。有市場人士預期，首半年樓價升幅將在下半年完全蒸發。

差餉物業估價署周四公布臨時數據顯示，上月私人住宅售價指數報349點，為今年2月後最低，比較2021年9月的歷史高位398.1點，仍低約12.33%。

6月兩大類面積單位售價指數走勢中，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位跌勢最明顯，最新報307.3點，按月下挫約0.74%，已連跌兩個月，今年首半年只升約1.96%。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位，最新報350.6點，按月挫約0.51%，亦連挫兩個月，猶幸今年上半年仍累漲約4.38%。

此外，據該署臨時數字，撇除月度買賣量不足20宗的類別，共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價下跌，同時，有另外4個類別上升。其中，跌幅最大為港島區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，今年6月平均每方呎售價報約20,278元，按月顯著下跌約11.37%，為2017年9月後最低。

事實上，上月部分地區實用面積431方呎以下細單位走勢轉差。當中，九龍區同類單位平均每方呎售價回落至約12,506元，按月下跌約2.09%，連挫兩個月，為2017年10月後最低；今年上半年更倒跌約0.78%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約537萬元。

對比同期新界區細單位平均每方呎售價報約12,515元，九龍區細戶平均呎價罕有地低於新界區。對上一次有相同情況為2006年4月，當時新界區呎價報約2,780元，九龍區則報約2,710元。上月新界區細戶呎價逆市向上，按月回升約1.09%，今年首6個月累漲約5.01%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約538萬元。

此外，6月私宅租金指數報181.1點，按月上升約0.56%，已連升5個月，今年首6個月則累漲約3.19%。

對於下半年樓市前景，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，今年內美國將繼續加息，即使不加亦不會掉頭向下。預期下半年樓價跌幅將完全抵銷上半年的升幅，要待明年息口轉向，以及經濟好轉，香港樓市才有機會轉跌為升，他呼籲政府若有心救市，必須加大力度，重新審視所有逆周期辣招是否仍合時。

高力香港研究部主管李婉茵亦相信，本港加息陰霾仍然會於下半年持續，有機會導致下半年整體樓市價格跌幅擴大。

她又指，今年下半年仍有議息會議，故置業買家仍會抱觀望態度，預計整體高息環境最快明年第二季才有調整機會，在高昂貸款成本，資金去向趨保守的心態下，下半年樓市成交可能持續牛皮，預計期間樓價持平或負增長，全年樓價升約1至4%。