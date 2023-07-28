【東方日報產評】高息環境新常態　投資消費壓力大

美國聯儲局一如預期宣布加息四分之一厘，但主席鮑威爾並未有評論加息周期是否已屆尾聲。另邊廂，歐洲央行亦如市場預期加息四分之一厘。基本上，全球兩大主要資本市場進一步升息已是客觀事實，息差擴闊下，港銀亦加入了升息行列。有心理準備，即使未來加息步伐放慢甚至暫停，並不等於好快會迎來減息周期；相反，利率高企好可能會持續一段較長時間，從而不利投資與消費，阻礙經濟產量擴張。無論是營商者抑或消費者，都別低估利息風險，得量入為出，強化資產負債表，對銀碼不菲的物業投資，更宜審慎。

過去十多年，美國主導全球主要央行執行量化寬鬆貨幣政策，一場新冠肺炎疫情，更迫使聯儲局祭出無限量寬的舉措，銀紙任印，使得全球資金氾濫，資產泡沫嚴重，從這期間世界各主要城市的樓價累計升幅，便可見一斑。畢竟那段時間資金放銀行無息收，分分鐘負利息變相繳費存款，更多資金選擇投入資產市場爭取較合理的回報，甚而在財務成本不正常地低企下，放大槓桿以爭取更豐厚的投資回報。

不過，這個錢搵錢極容易的時代已結束，取而代之，是通脹上升，利率重納上升周期。經歷逾年的激進加息，美國的通脹如今已相對受控，惟觀乎昨日公布的美國次季經濟增長表現勝市場預期，意味通脹仍有反撲的風險，故是次聯儲局議息會議，鮑威爾留有一手，未有評論息口是否屆尾聲，事必有因，故即使未來美國加息步伐放緩，利率好大機會仍會高企一段較長時間，別過早評估減息周期來臨。

換言之，高息環境將會變成一個新常態，這將大大影響資金成本，畢竟如今簡單將資金存進銀行，不用冒太大風險，就可坐收幾厘息回報。在全球貨幣政策收緊、國際地緣政治緊張等情況下，投資風險變得複雜難料，更令這些年累積的資產泡沫難以收科。今年以來，美國政府的債務危機、中國的房地產債務問題，都曾令市場為之慌亂。經濟前景增長不穩意味消費者收入不明朗，消費與理財變得審慎。至於投資者，對包括物業等大額固定投資，就更加步步為營。可見，商家和消費者都需要一段時間適應新常態，投資與消費兩大領域都面臨較大挑戰，各地政府得及早善用資源加強治理，疏導風險，以免經濟落得急煞車。

香港樓市是最典型受利率因素影響的市場，近季出現成交價下跌、銀主盤增加、新供應銷情緩慢等狀況。說到底，對於物業投資者而言，「辣招稅」不退場，加息利率成本又上升，營商景氣偏淡，除非遇上「跳樓價」，否則還是傾向珍惜手上現金資源，或考慮其他更具吸引力的投資選項。至於置業的用家，借錢上會買樓銀碼大、年期長，更何況利率高企，還要在過時樓市政策施壓下，冒着手持物業變負資產的風險，故轉買為租的個案增多。港府偏要忠言逆耳堅持毋須「撤辣」，繼續扭曲樓市運作，港人得有心理準備樓價會繼續尋底，私人物業投資景氣陰霾滿布，物業作為主要資產的投資選項，表現將繼續失色。