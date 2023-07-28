【一文睇清】銀色債券今起接受認購 銀行券商優惠一覽

港府第8批銀色債券周五(28日)早上9時起接受認購，至8月9日下午2時結束，目標發行額為500億港元，每手1萬元，年期3年。每半年派息1次，保證息率5厘，較上一批銀色債券的4厘為高。2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購(發行資料見附表)。為配合新一批銀色債券發行，各大銀行及券商先後推出一系列的費用豁免優惠。

【銀行優惠】

●滙豐銀行

滙豐為第8批銀色債券的聯席安排行及配售銀行，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

●中銀香港

中銀香港客戶可經手機銀行、網上銀行、投資服務熱線或分行認購，認購費用全免。該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，分行亦設有專櫃為客戶提供服務。

●渣打香港

客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。

●東亞銀行

東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過該行成功認購銀色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。

●花旗銀行

花旗銀行客戶可以於各分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免7項收費，分別為認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費、轉出費。

●上海商業銀行

該行為客戶提供銀色債券「7免」認購服務，獲豁免費用包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。

●中信銀行(國際)

該行將推出零售銀色債券「7免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

●富邦香港

經富邦香港認購銀色債券的客戶，可享以下費用豁免，包括認購手續費、新股/新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費(至其他銀行)。

【券商優惠】

●耀才證券

耀才證券推出「10免」優惠吸客，包括利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、經紀費全免、提早贖回費全免、到期贖回費全免、及代收股息手續費全免。

●富途證券

富途證券推出認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費「9免」優惠，而8月1日正式開幕位於尖沙咀的富途體驗店，設店內排隊快線，為銀髮投資者提供特快開設認購服務。

●輝立証券

輝立証券為客戶提供0元按金認購銀色債券，推出「10免」優惠，包括免利息、免按金、手續費低至0元、免存入費、免存倉費、免托管費、免不動戶費、免到期贖回費、免平台費、免預先入錢。

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●認購幾多手最划算？專家咁建議....

中國銀行(香港)的個人數字金融產品部副總經理周國昌此前預計，近一批銀債會吸引30萬人「入飛」，若平均每人認購20手。按此計算，最終認購規模可能達到600億元，高過增發上限。他建議，資金充裕的「老友記」可認購25至30手，以在這次循環配發機制下可獲配發更多手。他同時提醒，即使有贖回機制，投資者要量力而為，但觀乎以往提早贖回率低企，反映投資者在資金安排方面考慮很周到。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，在政府發布銀債資訊後，多了客戶致電客戶服務部查詢認購詳情，他建議老友記若想「中多啲」，每人宜認購10至15手。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新一批銀色債券保證息率上調至5厘，較以往高，相信能在目前波動的投資環境中，為長者提供既低風險，又穩定的回報。去年，渣打香港接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成，料今次的認購反應同樣踴躍。