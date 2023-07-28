道指跌237點　圓匯升破140

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.74；港匯見7.8026；離岸人民幣(CNH)報7.1713；美元兌日圓處139.49；歐元報1.0983，英鎊報1.2791。現貨金價處1,947美元。布油報83.37美元，紐油報79.69美元。比特幣升至29,259美元。道指期貨升19點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約300點。

●道指收市報35,282點，跌237點，跌幅0.67%。標指收報4,537點，跌29點或0.64%；納指收報14,050點，跌77點或0.55%。

●英國富時100指數收報7,692點，升15點，升幅0.21%。德國DAX指數收報16,406點，升274點，升幅1.7%。法國CAC指數收報7,465點，升150點或2.05%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,337點，跌302點。

●7月夜期期指收市報19,347點，跌325點，低水292點，成交12,551張。

●紐約期油重上80美元，收報每桶80.09美元，上升1.66%。倫敦布蘭特期油升破84美元，收報84.24美元，升幅1.59%。

●紐約期金收報每安士1,945.7美元，下跌1.2%。

●傳日本央行擬收緊幣策，日經225指數早段挫逾500點。

●日本7月東京CPI按年升3.2%，預期升2.9%，前值升3.1%。

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