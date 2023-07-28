【中環剝花生】超級議息周步尾聲　環球資金流會點走？

「超級議息周」步入尾聲，日本央行今日(28日)壓軸登場。在議息結果公布前夕，外媒報道指，日本央行討論調整孳息曲線控制政策(YCC)，允許十年期國債孳息率在「某程度上」升至超過0.5%的上限水平。外界關注日本是否將改變超寬鬆貨幣政策，未來環球資金流會如何受影響？

另一邊廂，美國聯儲局主席鮑威爾日前在議息會議上，重申9月利率可加可停，視乎數據而定。市場關注美國今晚公布的6月個人消費開支PCE物價指數，通脹再次抬頭的機會有幾大？根據利率期貨，交易員目前押注聯儲局近明年中才減息，意味高息環境或繼續維持一段時，投資者在資產配置上要注意甚麼？

除了利率走向外，美國經濟會否陷衰退，亦都是大市焦點。聯儲局最新預期，今年稍後經濟增長會明顯放緩，但考慮到近期經濟數據展現出韌性，不再預測經濟會出現衰退。美國第二季國內生產總值(GDP)昨晚出爐，表現遠高於市場預期，增長由第一季的2%加快至2.4%，惟隔晚美股三大指數隔晚先升後回，道指13連升斷纜，何解好消息未能成為推升美股新助力？美股後市還看餘下兩季企業盈利表現？

至於港股方面，預料將繼續受人民幣走勢及國策影響？現階段可作甚麼部署策略？今集《中環剝花生》請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，以及三星資產運用(香港)投資策略師鍾駿即場教路！歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

1. on.cc東網直播網站：

3. 東網Money 18 facebook專頁：

4. on.cc東網YouTube頻道：