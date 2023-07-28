女股神為沽Tesla及Nvidia解畫　仲大派貼士教你揀AI股！

外媒報道，有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)最近把英偉達(Nvidia)清倉及減持特斯拉(Tesla)備受注目，她在接受外媒訪問時為操作解畫，並對揀選人工智能(AI)潛力股大派貼士。

伍德在去年下半年趁Tesla遭遇沽壓時大舉掃貨，並且在早前逢高減持獲利。她解釋背後操作指，最主要原因是投資組合管理，Tesla股價在過去6個月來漲逾2.5倍，而某些其他持股仍接近低位，一旦Tesla在投資組合的權重升至10%以上，就會減持，把資金重新部署其他個股。此外，Ark Invest的旗艦基金ARK Innovation ETF年初至今已狂漲50%。

至於最近為何沽清英偉達，她指，許多人對他們不再持有該股而小題大做，又有人認為他們不注重價值，但她稱正是基於價值考量而沽清該股，並指英偉達現價以收入倍數計已非常之高。

伍德早前買入Facebook母公司Meta，她指，Facebook重心從元宇宙轉向AI，是股價好轉的一大因素，另一原因是互動數據勝預期，Meta亦有市場區隔策略，年紀較大的人用facebook，較年輕的人用Instagram和WhatsApp。

今年生成式AI主題大熱，應該如何揀股？伍德指，方舟透過AI鏡頭審視個股潛力時，考量三大條件：領域專業及管理團隊是否有遠見；良好分銷；擁有專屬數據能用於訓練AI模型，以協助改善產品與服務、削減成本，並提高生產力。其中她看好Twilio及Teladoc兩家公司的前景。