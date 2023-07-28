【高盛推介】美團4日累升一成 考慮高槓桿購18056
2023年07月28日 14:16
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)由本周二(25日)起重上130港元水平並連升，周五(28日)早段低見133.9元後，反彈並突破140元水平，最高見140.4元，創3個月新高。現報139.9元，升約2.4%，為連續第4日上升，累計至今升逾10%。
有報道引述消息指，中國商務部及發改委已要求美團等大型科技公司提供對消費、電訊及媒體公司的成功投資案例，市場料當局將支持此類交易。此前中國當局亦在社交媒體上點名肯定美團的投資符合中國國策目標。
觀察個股輪證資金流向，美團淡倉於周四(27日)獲資金轉向流入，有約290萬元。
觀察港股通資金流向，美團於周四繼續獲北水沽出，錄得約1.3億元資金淨賣出。
投資者如看好美團，認購證方面可留意屬集高槓桿、高敏感度於一身的美團購(18056)。中年期選擇可留意美團購(17399)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(69131)，遠牛選擇可留意美團牛(65292)，與現價有約20及30元收回距離。
美團購(18056)，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿7倍，集高槓桿、高敏感度於一身。
美團購(17399)，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.7倍，中年期、時間值損耗較低。
美團牛(69131)，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比5.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛(65292)，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率4.2倍，遠牛。
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意美團沽(17106)。中年期選擇可留意美團沽(17780)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(53246)，遠熊選擇可留意美團熊(52937)，與現價有約10及20元收回距離。
美團沽(17106)，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。
美團沽(17780)，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.3倍，中年期。
美團熊(53246)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊(52937)，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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