人行：第二季金融機構貸款餘額按年增11.3%

中國人民銀行統計，2023年第二季末，金融機構人民幣各項貸款餘額230.58萬億元人民幣(下同)，按年增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年增2.06萬億元。

期內，人民幣房地產貸款餘額53.37萬億元，按年增長0.5%，較上年底增速低1個百分點；上半年增加1,549億元，佔同期各項貸款增量的1%。期內，房地產開發貸款餘額13.1萬億元，按年增長5.3%，增速較上年底高1.6個百分點。個人住房貸款餘額38.6萬億元，按年下降0.7%，增速較上年底低1.9個百分點。

期內，本外幣住戶貸款餘額78.57萬億元，按年增長6.1%，增速較上年底高0.7個百分點；上半年增加2.8萬億元，按年多增6,116億元。期內，本外幣住戶消費性貸款(不含個人住房貸款)餘額18.75萬億元，按年增長12.4%，增速較上年底高8.3個百分點；上半年增加7,171億元，按年多增6,076億元。住戶經營性貸款餘額21.22萬億元，按年增長19.5%，增速較上年底高3個百分點；上半年增加2.3萬億元，按年增7,591億元。