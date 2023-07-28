二手樓價指數按周微升0.2%　終止3周跌勢

中原城市領先指數CCL最新報164.18點，按周微升約0.2%。今周指數是反映7月7日政府宣布放寬物業按揭成數當周的市況。CCL單周回穩，終止3周連跌，但仍為近22周次低，重返今年2月時水平。二手買賣持續稀少，整體樓價短期反覆向下，CCL第三季目標是163點水平，現時相差約0.72%。

利率高企，影響CCL由今年高位168.4點逐步調整回軟，近15周累跌2.51%。7月27日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，按周升約0.41%。CCL(中小型單位)報163.50點，按周升約0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束3周連跌，但指數分別重返今年3月及2月時水平。CCL(大型單位)報167.67點，按周跌約0.29%，連跌5周共約1.55%，指數創6周新低。

四區方面，港九樓價齊單周回升，新界兩區齊跌。港島CCL_Mass報166.88點，按周升約1.75%，連跌3周後反彈。九龍CCL_Mass報159.72點，按周升約0.19%，終止4周連跌。新界東CCL_Mass報178.57點，按周跌約0.08%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報151.39點，按周跌約0.35%，連跌2周共0.92%，指數創20周新低，重返今年3月時水平。

2023年計，CCL累升約4.73%，CCL Mass升約5.62%，CCL(中小型單位)升約5.66%，CCL(大型單位)升約0.61%。港島升約7.04%，九龍升約5.93%，新界東升約5.03%，新界西升約4.11%。