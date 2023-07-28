【產經直播】港股強勢回歸？下周走勢預測！
2023年07月28日 16:19
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銀河證券業務發展董事羅尚沛(右)
港股期指結算日先跌後升，恒指周五(28日)低開220點，一度最多跌257點，低見19,381低位後止跌回升，最多升301點，最終收市升277點，收報19,916點，成交約1,377億元。人民幣轉強、加上有內地政策支持，恒指本周反覆上漲，全周累升841點，港股終於強勢回歸？好友佔上風？下周預期點行？成交回升，港交所(00388)升半成，可以繼續跟進？
近日走勢向好、不斷破頂的滙控(00005)周五(28日)略為回吐。滙控公布昨日(27日)在倫敦及香港回購股份，涉資分別約1,197萬英鎊(約1.2億港元)及約9,749萬港元，而購入此等股份後，滙控已完成20億美元回購計劃。滙豐控股會否因而減弱？另外渣打集團(02888)中期稅前盈利增20%，將增派息兼回購，呢隻又點睇？
車股方面，恒大汽車(00708)停牌逾一年後復牌，大跌逾6成，恒大集團債務危機下，恒大汽車前景黯然無光？有貨趁早離場？相反，造車新勢力「蔚小理」繼續踩油上，升幅介乎4%至半成，現階段可高追？揀邊隻更勝一籌？
體育用品股同樣做好，當中李寧(02331)彈7%，內地政治局會議強調，要積極擴大國內需求，要推動體育休閒等服務消費。有內地政策扶持，體育用品股值得繼續憧憬？
外圍方面，美國第二季經濟增長按季由2%加速至2.4%，遠高於市場預期，美國10年期債息率升穿4厘，隔晚美股道指13連升斷纜。數據顯示美聯儲多次加息後，似乎未見經濟放緩，美股和息口走勢預期係點？
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