道期升61點　日圓企139　油價跌

美匯指數報101.765；港匯見7.7988；離岸人民幣(CNH)報7.1671；美元兌日圓報139.82；歐元處1.0955；英鎊報1.2785。金價報1,949.2美元。油價跌0.3%，布油報83.44美元，紐油處79.81美元。比特幣升見29,161美元。道指期貨升61點。

焦點數據：

20:30 加拿大5月國內生產總值

20:30 美國6月核心個人消費支出平減指數

20:30 美國6月個人消費

20:30 美國6月個人所得

20:30 美國第二季僱用成本指數

●港股在期指結算日先跌後升，逼近兩萬點大關。恒生指數收市報19,916點，升277點或1.41%，再創逾一個月新高。恒指全星期累漲841點，升幅4.4%；科指累漲362點或8.82%，跑贏大市。

-渣打上半年稅前多賺兩成，派息6美仙，擬斥10億美元回購。

-恒大汽車復牌曾瀉68%，仍計劃抽水集資，股民揚言「唔問價就掟貨」。

-順豐傳最快8月申請來港上市，集資最多234億元。

-醫克生物完成首輪逾9300萬融資，籌備在港上市。

-官媒撐內地資產吸引力增，大摩：美對沖基金沽中概股。

-人行：第二季金融機構貸款餘額按年增11.3%。

-內地傳要求科企提供成功初創投資案例。

-住建部：鞏固房地產市場回升，落實「認房不認貸」。

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香港經濟：

●房屋局：港未來3至4年一手私宅潛在供應10.5萬伙。

●二手樓價指數按周微升0.2%，終止3周跌勢。

●金管局通過貼現窗向銀行投放逾8億元。

外地經濟：

●日本維持利率負0.1厘，調整YCC政策，YEN價回落。

●加辣見效！新加坡次季樓價跌0.2%，3年來首降。

企業消息：

●女股神為沽Tesla及Nvidia解畫，仲大派貼士教你揀AI股！

●PS5全球銷量突破4000萬台，點解唔值得慶祝？

●PC市場回暖，英特爾第二季意外轉虧為盈。