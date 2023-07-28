歐股個別發展　德次季經濟陷停滯　阿斯利康漲4%

歐洲股市升跌不一，英國富時100指數報7,703點，升11點或0.14%；法國CAC指數報7,418點，跌46點或0.62%；德國DAX指數報16,349點，跌56點或0.34%。

德國聯邦統計局周五(28日)報告稱，德國經濟在2023年第二季陷入停滯，經季節性調整後的國內生產總值(GDP)按季無變化。外媒對分析師的調查此前預測，在冬季經濟陷入溫和衰退後，當地經濟將小幅增長0.1%。

日本央行表示調整孳息率曲線控制(YCC)政策後，英國10年期國債孳息率升至4.392%，為7月18日以來最高水平，對利率敏感的地產板塊下跌0.5%。

個股方面，阿斯利康(AstraZeneca)第二季盈利超預期，其股價上漲4%，醫藥板塊亦漲2.5%。

渣打銀行上半年業績理想，股價漲6.2%，該行並上調年度盈利預測，並設定新的10億美元股份回購計劃。

遭受危機打擊的國民西敏寺銀行(NatWest)升0.1%，此前該行公布的上半年盈利超出預期，不過行政總裁Alison Rose)與前脫歐黨領袖Nigel Farage發生公開爭執而突然離職，令該行陷入困境。

英國航空營運商IAG升2.5%，其季度盈利超出分析師預期40%，並表示對夏季前景感到鼓舞。