渣打半年溢利為2015年來最多　冀全年表現保持強勁

他又提到，連同周五公布的新一輪10億美元回購計劃，及中期股息，集團自去年起以來的股東回報總額將達到39億美元，這意味集團此前定下在2022年至2024年向股東回報超過50億美元資本的目標「進展非常順利」，他沒有正面回應這是否年內最後一輪的回購。

渣打上半年平均淨息差為1.67%，按年增長35點子，亞洲區財務總監華實廉(Saleem Razvi)表示，集團預計今年淨息差為1.7%，至於明年淨息差指引為約1.75%，反映淨息差還會有少許增長，但不會是大幅上升。不過，好集團第二季淨利息收入強勁，其他收入按固定匯率計增長亦達到15%，反映有機增長仍強勁，且集團繼續投資，相信明年勢頭也會很好，又謂集團客戶數目持續增長，在貿易走廊業務仍有許多機會。

亞洲區行政總裁洪丕正(Benjamin Hung)指，難言美國聯儲局會否繼續加息，但相信已接近尾聲。至於利率會否掉頭向下還是維持高企仍言之過早， 這還得視乎通脹及就業數據走勢。

洪補充，集團上半年業務增長理想，除了受惠利率息差擴擴闊，資本市場及財富管理亦增長勢頭頗為強勁，屬集團增長動力之一。

渣打禤惠儀：港銀有條件考慮加P息

香港區行政總裁禤惠儀表示，以現時最優惠利率(P)及港元拆息(HIBOR)的差距相當窄，港銀有條件考慮加P息，但這視乎每個銀行資產負債表策略及客戶產品需要。