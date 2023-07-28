次季港人以AlipayHK在內地交易筆數飆逾3倍

AlipayHK數據顯示，今年第2季內地遊客使用內地支付寶在港交易筆數較第一季升近85%，而港人使用AlipayHK在內地交易筆數更飆升逾3倍。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，內地赴港自由行20年來，流動支付作為兩地橋樑，令交通更加便利、購物、食飯更加方便，逐漸加強兩地居民的聯系，雙向往來更加頻密。

現時AlipayHK覆蓋超過9成本地商戶，無論連鎖購物、食肆茶飲小店以及交通，都能同時接受AlipayHK及內地支付寶，而在內地，所有使用支付寶的門店均可同時支持AlipayHK以港幣付款。

數據顯示，自通關以來，最多港人在內地使用AlipayHK搭乘深圳地鐵，其中在5月份，使用AlipayHK搭深圳地鐵的交易筆數更佔內地所有交易約四分之一；而週末假日更是港人過關玩樂首選，單在6月週末以及假日使用AlipayHK在內地搭車日均筆數較工作日增多2倍。

內地遊客亦同樣喜愛用内地支付寶搭香港公共交通工具，第二季度使用内地支付寶搭香港公共交通工具的交易筆數較上季翻1.6倍。

AlipayHK數據顯示，自7月「香港開心購物節」推出至今，在兩地雙錢包的助力下，本港商戶日均交易金額比去年同期增2倍，與此同時，在過去一年本港商戶受惠雙錢包的流量曝光，超過3,500萬張優惠被兩地居民領取使用，帶來生意增長。