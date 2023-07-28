西九四小龍再蝕讓　兩房售808萬　3年損手離場

長沙灣西九四小龍再錄蝕讓，昇悅居一個兩房單位，成交價約808萬元，約3年帳面貶值約25萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島過去兩日連錄4宗買賣，屋苑29座低層G室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園，今年2月放盤叫價1,150萬元，以951.8萬元沽出，累減198.2萬或約17%，呎價約14,643元。

●中原鍾光英指，堅尼地城加惠臺1座中高層H室，實用面積約633方呎，套三房間隔，享山景，7月中放盤叫價1,250萬元，放盤不足一個月，即獲用家以1,150萬元承接，呎價約18,167元。

●美聯胡宗樂透露，北角半山賽西湖大廈7座低層C室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人房間隔，望山景，叫價1,998萬元，獲外區租客連一個車位斥1,830萬元承接，呎價約16,789元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居2座中層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，成交價約808萬元，呎價約16,524元，原業主於2020年以約833萬元購入上址，持貨約3年帳面虧蝕約25萬元。

●中原范鎮培表示，牛頭角淘大花園7月暫錄4宗買賣，屋苑L座中層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，望園景，開價460萬元，議價後以409萬元易手，呎價約14,351元，新買家為首次置業客。

●利嘉閣鮑允中指，觀塘凱滙II第5座低層M室，實用面積約803方呎，套三房連儲物室間隔，放盤1個月，叫價1,400萬元，減至1,350萬元、1,280萬元，議價近兩星期，以1,240萬元連租約沽，呎價約15,442元，一手貨損手離場。

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新界區

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣居屋青華苑B座低層6室，實用面積約438方呎，兩房間隔，今年5月已補價自由市場放盤，叫價470萬元，最終累減115萬元，以355萬元成交，低銀行估價80萬元，呎價約8,105元創今年新低。

●祥益黃文樂指，屯門公屋建生邨樂生樓低層2室，實用面積約376方呎，減價23萬元，獲區內綠表客未補價第二市場以142萬元購入，呎價約3,777元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園3座低層C室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價逾16萬元，同區客獲父母資助，以403.8萬元購入自住，呎價約9,730元。

●中原王勤學稱，元朗區本月錄得49宗二手買賣，加息後即日只錄1宗二手買賣，為原築5座低層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，減價15萬元，以535萬元沽出，呎價約11,146元。

●美聯吳偉文表示，粉嶺花都廣場4座高層F室，實用面積約413方呎，早前以528萬元放售，獲區內家庭客議價20萬元，以508萬元承接，呎價約12,300元。

●中原霍栢雄指，火炭駿景園5座低層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，望內園景，原先開價約1,128萬元，議價後以1,000萬元沽出，呎價約14,793元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區7月暫錄約62宗二手買賣，夾屋雅景臺3座高層D室，實用面積約656方呎，套三房間隔，開價約815萬元，議價後以780萬元易手，呎價約11,890元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山新港城L座高層1室，實用面積約618方呎，套三房間隔，開價約930萬元，議價後以880萬元易手，呎價約14,239元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣19座低層A室，實用面積約794方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,348萬元，放盤10日，終以1,330萬元成交，呎價約16,751元，約6年帳面升值約8%。

●世紀21奇豐指，馬鞍山翠擁華庭7座高層C室，實用面積約858方呎，三房間隔，享山景，放盤半年，叫價980萬元，減價42萬元，以938萬元獲買家承接，減幅約4.3%，呎價約10,932元。

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