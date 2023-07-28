中原按揭：拆息高於按息　反映銀行資金成本增

中原按揭董事總經理王美鳳指出，與樓按相關的1個月港元拆息升至周五(28日)5.27厘，連升3個工作天，創自2007年10月18日(5.54%)後近16年新高，由於利率正常化由去年至今已進行一段時間，銀行體系結餘亦已調節收縮，近日美元拆息上升，促使港元拆息再升至追貼美息水平。1個月拆息於5厘多水平已明顯高於市場主流按息3.5厘，拆息高企反映銀行之間的資金成本上升，大中小型銀行的客戶存款基礎規模有別，客戶存款基礎較細的銀行的資金上升壓力會較大，因此有個別銀行加P的幅度大於市場其他銀行。有關銀行的P由俗稱細P轉為大P，現時市場上只餘下三間大型銀行的P屬於細P。

她認為，大型銀行於7月27日將最優惠利率(P)上調0.125厘，截至現時佔相當大部分銀行已相繼跟隨同步將P加0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同未會對樓市構成影響。

在這次加息周期，個別銀行亦有加P幅度不一的情況，今年5月大部分銀行上調最優惠利率P 0.125厘，便有個別銀行上調最優惠利率P達0.25厘，亦有個別銀行維持最優惠利率不變。截至現時市場上共有四個最優惠利率P(截至現時為5.875厘，6厘，6.125厘，6.25厘)，有部分銀行尚未公布最優惠利率P的調整。王美鳳提醒，用家在計算按揭息率時須留意銀行的最優惠利率P是處於什麼水平，才可計出實質按揭息率。