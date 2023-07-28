新盤今僅錄4宗買賣 何文田四房售9680萬元

一手市場交投量持續於低位徘徊，周五(28日)暫錄4宗成交。當中兩宗屬於大額豪宅交易，包括何文田豪宅項目有四房戶以9,680萬元沽出，九龍塘獨立屋以逾2.5億元獲承接。

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●九龍塘皇廷滙獨立屋逾2.5億元沽

一手豪宅項目相隔6年再錄成交。九龍塘皇廷滙喇沙利道36號住宅B，為樓高4層的獨立屋，實用面積7,083方呎，屋內設私人升降機，設有8個睡房，連同兩個車位以2.548億元成交，呎價約35,973元。

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