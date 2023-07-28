新盤今僅錄4宗買賣 何文田四房售9680萬元
2023年07月28日 21:51
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一手市場交投量持續於低位徘徊，周五(28日)暫錄4宗成交。當中兩宗屬於大額豪宅交易，包括何文田豪宅項目有四房戶以9,680萬元沽出，九龍塘獨立屋以逾2.5億元獲承接。
●油塘親海駅I樓書曝光 一房實用面積273方呎起
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I於周五(28日)上載樓書至項目官方網站，提供228伙，今期不設開放式戶。新一期為1座樓高26層的住宅大樓，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由273至736方呎。標準樓層每層提供10伙，並設兩部升降機。面積最細單位為K室，面積最大為A室，今期於地庫提供共39個住客停車位，項目預計關鍵日期為2025年7月15日。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH周六起正式收票
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周五(28日)公布最快周末加推。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，項目展銷廳對外開放首1小時已錄得逾百個參觀人次，將於明(29日)起正式接受認購登記，有信心首日收票即錄超額認購，將視乎市場反應考慮加推，加推單位售價有上調空間。 樓盤部署8月初展開首輪銷售。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房9,680萬元招標沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(28日)以9,680萬港元售出1座5樓A室，為實用面積2,140方呎的四房雙套單位，呎價約45,234元。據悉，項目開售至今累沽39伙，套現逾44億元。當中5伙為特色戶，另錄得8組大手客。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩房售636萬元
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第2A期，最新錄得月內第19宗成交，以636.01萬元沽出Arreso第5座的3樓B室，實用面積418方呎兩房，呎價約15,216元。
●九龍塘皇廷滙獨立屋逾2.5億元沽
一手豪宅項目相隔6年再錄成交。九龍塘皇廷滙喇沙利道36號住宅B，為樓高4層的獨立屋，實用面積7,083方呎，屋內設私人升降機，設有8個睡房，連同兩個車位以2.548億元成交，呎價約35,973元。
●西南九龍維港滙I三房連平台戶呎價28,880元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新以2,166萬元沽出第2座1樓A室特色戶，實用面積750方呎，採三房連多功能房間隔，連286方呎平台，呎價為28,880元。
●荃灣西逸璟．龍灣下周二起招標賣5伙
由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，周五(28日)上載銷售安排，落實下周二(1日)起招標發售5伙，當中包括1座18樓H1室，實用面積3,857方呎，四房連家庭房及儲物室間隔，招標期截至9月30日。
●尖沙咀本木增「先租後買」付款計劃
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，尖沙咀本木修改價單，增設「先租後買」付款計劃，並享有3%折扣優惠。項目已委託美聯物業作獨家代理。