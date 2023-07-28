通脹續降溫　美股全線向上　英特爾績後股價曾升5%

一向備受市場關注的通脹指標--個人消費開支(PCE)物價指數於6月按年增長3%，符合市場預期，較5月回落0.8百分點，通脹繼續降溫。美股3大指數早段全線向上，道指升140點，報35,423點；標指升39點，報4,576點；以科技股為主的納指升224點，報14,274點。

企業消息方面，英特爾(Intel)第二季營收129億美元，超過預期的120.2億美元；預計第三季度營收介乎129.8至139.8億美元。行政總裁蓋爾辛格表示，公司有望在2025年達到行業領先的目標；個人電腦晶片業務市場份額在第二季有所擴大；預期個人電腦市場在下半年將持續復甦；個人電腦的庫存水平已恢復正常；英特爾開市曾飆5%。

另外，外媒報道指，美國自今年3月出現多次銀行危機令多家地區銀行倒閉，甚至需要由大型銀行併購後，最新消息指，美國聯儲局、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署最新公布措施，對銀行資本要求進行全面修改的提議，包括對資產超過1,000億美元的銀行資本規則進行全面修改，這些銀行必須持有的普通股一級資本要求增加約16%，而8間最大的銀行更面臨約19%的資本增長。

有市場人士認為，此舉變相收緊貸款，是美國加息外另一個大型收緊措施，並料今次公布的計劃為近年對資本規則進行最全面的改革，將迫使大型銀行加大金融緩衝力度，以消化有可能出現的損失和確保銀行業穩定。同時亦認為全面計劃將徹底改革銀行衡量眾多領域風險的方式，以及持有的準備金金額。