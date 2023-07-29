【東方日報產評】日本央行終出招　全球金融釀變天

雖然，論環球宏觀經濟面，最近歐美通脹開始受控，歐洲央行及聯儲局的加息壓力得以緩減；惟另一邊廂，外匯市場卻在醞釀巨變，足以令全球金融市場大變天！所說的是日本的超寬鬆貨幣政策有完結的先兆，意味過去一段長時間藉極低成本借日圓炒賣風險資產的做法或將邁向終結，美國股、債二市都要面對資本流轉的問題，潛在波動不可小覷，不排除就成為今年全球金融市場壓軸登場的超級黑天鵝！

日本央行昨日宣布，將靈活控制10年期國債孳息率，簡單講就是允許長期利率在一定程度上高於0.5厘的上限，這予人的感覺是，日本央行正在向市場「試水溫」，好為結束超低利率環境作準備，讓貨幣政策邁向正常化的開端，這誠然可以視為外匯市場的暴風前夕。故見消息公布之後，日本、歐洲和美國的股債均見波動。

事緣這些年日本的超寬鬆貨幣政策，促使低成本的日圓成為套息交易的首選融資貨幣，大量資金借日圓再泊入高收益資產，部分資金停留在美股炒賣，讓美股得以抵住聯儲局激進加息所帶來的衝擊，延續高估值，繼續讓子彈飛；而美債也不乏追捧，皆因日本投資者的資金苦無出路，就成為美債的主要買家，日本也是美國的最大海外債主。

日本央行不欲一次過改變其孳息率曲線控制(YCC)政策，但就以美其名的「靈活操作」來作為改變的開端，而長期利率上下0.5厘的波動，意味其容忍的波幅達一厘。日本央行官員一味口中放「鴿」，但實際上在推動貨幣政策正常化上似無還有，表明上是留有餘地，實際上卻不利日本央行信用，投資者難以捉摸幣策方向，一旦政策與市場預期差落大，就成為金融市場動盪的主因。

當幣策轉變，投資者發現日本債券孳息率重現吸引力，並改變這些年獨沽一味買美債等美國資產的做法，將資金調離，這可對美國股債市場造成極大的波動。尤其時值聯儲局正放慢加息步伐，一旦市場確認美國加息周期已見頂，美國資產的承接力將備受考驗。

更何況，環球金融市場上，借日圓買高收益產品的資金，非但只買美國資產，還涉足新興貨幣、印度股票、泰國房地產、槓桿操作英國商品期貨等。若日本超寬鬆貨幣政策逆轉而引發全球資本流動巨變，圍繞全球金、股、匯、商品及債券的整體金融市場勢必變天！

也許，過去十多年，全球主要央行奉行超寬鬆貨幣政策已告終，如今大部分已推動貨幣正常化，僅欠日本央行歸隊。日本貨幣政策逆轉引發日圓拆倉潮，衝擊全球金融市場穩定，誠然只是時間問題，實際上是難以避免。美國資產難再「獨霸」資金，更具增長潛力和回報率的亞洲有望成為吸金池。

惟日本經濟復甦與日圓重新展現避險貨幣需求，將分流亞洲資本，故中國資產估值雖然低迷，理論上在吸引資金上處於相對有利的位置，但亦非無後顧之憂，這場環球資本爭奪戰，好戲還在後頭！