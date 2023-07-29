陸秉鈞：微軟業績超預期　股價不升反跌?

本周開始，美國重量級科網公司陸續公布業績。本周公布的微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOG.US)和META(FB.US)。本行對此三間公司的業績也有解讀，而是次為大家挑選「愛股」微軟進行業績解讀。講數字之前，先簡單說一下小總結：本季公布的業績，收入和盈利都優於市場預期！

微軟整體營收為562億元美元(下同)，增長8%，市場預期為555億元，增長18%，淨利潤為201億美元，攤薄每股盈利為2.69元，增長21%，市場預期2.55元；業務分部方面，雲業務的整體表現值得留意一下，業務收入為240億元，增長15%，略高於市場預期的238億。當中表現最為受關注的則為微軟其中一個雲業務品牌—Azure，業務收入增長為26%。

關鍵數字都高於市場預期，那麼為何業績一公布後，股價在盤後交易時段反而跌近4%呢?關鍵就是管理層對未來業績的指引!由於大家非常熟悉的微軟另外兩樣業務WINDOWS和OFFICE在整個世界市場已經是佔著極高市佔率，不容易獲得大幅增長，所以市場一直以雲業務作為微軟的核心增長引擎來看。儘管Azure增長亮麗，但與上季度的31%增長相比，增速已經開始出現放緩迹象，市場原寄望AI可以為雲業務更強勁的增長，但管理層展望最新一季的業績Azure業務增速將會進一步放緩，AI帶來的增長動力可能要更後一段時間才能實現。

另一方面，藉著整合ChatGPT技術，OFFICE軟件的企業版Office365Copilot在7月18號宣布月費定價為每月30美元，是原有定價的一倍以上，對擁有龐大企業用戶的微軟來說，理應能大幅增強收入的增長動力。一年需要到360美元的費用開支，明顯是針對較能付出高昂費用的公司客戶為目標了。然而，根據Enlyft的調研，在企業訂閱用戶中，只有9%歸屬於這類的公司所貢獻，年收入超過1,000萬美元的客戶，也就只有13%。換句話說，此次提價策略，對營收提升作用沒有想像中的多。

然而，微軟在AI研發的投入上，絕不惹少。市場原先就預估微軟在研發的支出較大，結果是真實的投入還是超出預期。過去一季度，資本開支增長30%，達89億美元，超出市場預期10多億，金額也是歷來最多!而展望新季度，管理層表明這數字將「持續增加」。在短期未看到收益有力從AI中轉化、卻持續為公司帶來支出壓力下，吹捧已久的「AI增長故事」似乎較難再在股價如此高昂下繼續大力吹棒，難怪股價即時應聲下挫了。

然而，微軟管理層的經營能力多年來已證明是非常具遠見，筆者認為微軟是眾多AI概念股當中，最能將此化作顯著收入的公司來，短期一、兩季的增長放緩，並不應該視作「幻化成空」，反而藉著本輪調整，可以考慮於低位收集。

從技術分析看，微軟本輪升浪於316~320曾經出現裂口，進取的中、長線投資者可以考慮以此位進行吸納；若然保守一點，另一較值得吸納的位置，將會是100天線的309元或心理關口300元。若然跌穿292.8，則顯示已從最高位下跌20%，反映整體大市基本因素可能有變，需先止損離場觀望。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)