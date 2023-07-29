施羅德投資：聯儲局緊縮幣策料持續一段時間

儘管美國聯儲局最近一次的加息，可能是本周期內最後一次加息，但聯儲局可能在未來一段時間內仍然保持其緊縮貨幣政策。聯儲局一如市場預期於周四加息0.25厘，以致聯邦基金利率目標區間升到5.25至5.5厘。

在6月份聯儲局暫停緊縮貨幣政策後，其發言人已在會議前暗示將會再度加息。這是本周期第11次加息，聯邦基金利率亦上升至2001年以來最高水平。

未來走向取決經濟數據

此外，官方聲明及聯儲局主席鮑威爾早前在新聞發布會上均明確表示，聯儲局將致力抑遏通脹率至2%水平。目前，沒有迹象表明該目標出現變化。展望未來，聯儲局的政策走向將取決於美國經濟數據，以判斷利率和金融狀況是否已有足夠措施達成這個目標，而鮑威爾亦指出這可能需要一些時間。

某程度上，鮑威爾淡化了近期令人鼓舞的美國通脹數據，因為他相信，在不造成大量就業職位流失的情況下，聯儲局有能力實現其通脹目標，並預測美國經濟將不會陷入衰退，且很大程度出現軟着陸。

在目前階段，金融市場仍憂慮聯儲局可能在2023年底再度加息。芝加哥商品交易所(CME)的數據顯示，在11月1日的議息會議上，加息的可能性為30%。

儘管美國經濟已出現放緩，但事實證明當地經濟前景比預期更具韌性，亦留意到國際貨幣基金組織(IMF)在不久前上調了其2023年美國和環球經濟的預測。然而，IMF對2024年的預測保持不變，這意味着未來兩年的經濟活動依然疲弱。鮑威爾亦指出，聯儲局仍在觀望美國經濟明顯放緩的迹象。

美國是次加息，應是本周期內最後一次，但在聯儲局發出轉向的信號之前，緊縮政策可能會維持較長時間。正如早前所述，在目標實現之前，聯儲局將保持其鷹派立場及保持緊縮環境，直至實現通脹率達2%的目標。