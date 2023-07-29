【星之谷】慈父趁資產審批放寬 套多100萬兒子上車首期

政府最近出手「救樓市」，各類型物業都放寬了按揭成數，按揭保費也大幅下調，可謂皆大歡喜。不過在芸芸眾多放寬措施當中，有一項德政卻比較少人留意，就是「資產審批」按揭成數由最高4成放寬至5成，而且適用於新買、轉按、或現契重按。

何謂「資產審批」？如果閣下本身已經退休，或屬於自僱人士，無固定每月收入，難以用「入息審批」這個基礎來計算每月按揭供款是否符合壓力測試；但就擁有很多資產，譬如現金、物業、股票等，就可以靠「資產審批」去申請按揭。

不少人是用「資產審批」去進行現契重按套現。據業界曾經進行的內部統計及估算，有大概3成年輕上車人士首期是靠「父幹」，很多時候這些「慈父」、「慈母」都已經退休，有層已經供斷的自住物業，便利用「資產審批」把物業套現，給子女籌措上車首期。

有利家底深厚人士

Gabriel(化名)就是一個好例子，本身他沒有入息，但家底豐厚，近月想入手一層1,000萬元住宅，原本「資產審批」最多只能借4成按揭（貸款額400萬元），現時最高5成（貸款額500萬元），條件是個人總資產有1,000萬元，但對Gabriel而言只是「濕碎」。

所謂資產，可以計算現金、外幣、證券，以及物業。現金需要在存入銀行戶口最少3個月；如少於3個月，則需要申請定期存款，以證明現金會一直存在於戶口內。證券方面，需要以市價計算，不能有孖展；而物業無論是自住或出租皆宜，但就只能計算到估價一半，例如一層住宅估價800萬元，只能計算到50%（即400萬元）。

利率與回贈條款相若

另一個例子，身家豐厚的退休人士Maria擁有一層供完的1,000萬元住宅，打算以「資產審批」渠道現契套現給兒子上車，現時最高可借500萬元，較以往多近100萬元。

「資產審批」的按揭利率和現金回贈率與「入息審批」相同。但要留意，如果閣下打算現契翻按，很多銀行需要驗樓，證明閣下是「真業主」。

最後，如果沒有入息人士，只有一層住宅在手，並無其他多餘資產，只有少數銀行願意借足5成，一般最盡只可以批出25%。想借足的話，揀選銀行需要審慎。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。