曼谷森林城市樓盤Forestias　130萬元起入場

Whizdom the Forestias：Mytopia乃泰國大型綜知項目The Forestias其中一幢新樓宇，入場費約130萬港元起，價格親民。

【營業資訊】泰國卜蜂集團（內地稱正大集團）旗下的知名頂級開發商MQDC（Magnolia Quality Development Corporation）將在本周末於尖沙咀凱悅酒店展示其社區森林式開發項目The Forestias。

項目位處核心潛力區Bangna，佔地達64公頃，相當於3個太古城般大，不僅提供罕有的森林區予民眾放鬆身心，且集住宅、五星級精品酒店、商業零售，世界級醫療於一身，毗鄰Mega Banga、興建中的Bangkok Mall以及曼谷素萬那普機場，實踐10分鐘城市生活圈。

要揀項目中最具性價比之選，就必定是「Whizdom the Forestias：Mytopia」莫屬，入場費僅由約130萬港元起，價格親民，且高層單位可俯瞰整個Forestias森林。

此項目樓高42層，提供1至3房戶、複式、頂樓公寓和「森林」類型等特色Loft戶型，1房面積由34平方米起，且基座配備健身室、燒烤場等設施，是專為年輕一代及小家庭打造的智慧公寓。

至於想住得豪華，則可考慮「Mulberry Grove the Forestias」。項目由6幢低層、低密度的高端公寓組成，提供16種不同類型住宅，面積從63平方米到1,027平方米不等。

值得一提的是，MQDC過往以興建泰國最著名的地標建築而聞名，包括旅遊勝地ICONSIAM、東方文華酒店住宅，以及True Digital Park「智慧城市」，故給予大家信心保證。

而The Forestias更由全球專家設計和建造，榮獲40多項全球大獎，包括是著名國際設計大獎(IDA)頒發的「城市設計金獎」和「可持續生活和綠色設計銀獎」，並榮獲Innovative Architecture的Visionary Living & Working獎。

●The Forestias 物業展覽會

日期：7月29日至30日 (六及日)

時間：上午11時至下午7時

地點：香港尖沙咀凱悅酒店 Salon II & III