【錢夫人巡舖】80萬存款保障即係點保？5大情景一文睇清

香港存款保障委員會倡議，2025年初將存款保障額提高至80萬港元，將上述保障套用喺大家日常儲蓄習慣中會出現咩情況？以用家/家庭成員角度來看，箇中又有冇迷思？今次就列舉大家日常生活中應用到的5大例子，與大家梳理存款保障疑惑。

●問題1：一心於銀行A有80萬港元活期存款，同時在該銀行正敍造80萬港元3個月定存，惟恰巧銀行A倒閉，如是者最終會獲多少保障額？

●答案1：一心於銀行A獲80萬港元保障額。因上述金額乃今次優化計劃的「封頂位」，而存款人於同一銀行內不同戶口的存款亦合併計算，所以就算3個月定存受保，賠償金額合計亦只是80萬港元。

另大家要留意，以下項目繼續不納入存保計劃保障：

✖ 逾5年定期存款

✖ 結構性存款(外幣掛鈎存款或股票掛鈎存款)

✖ 不記名票據(如不記名存款證)

✖ 海外存款

●問題2：一心除了在銀行A存放160萬港元，又與老公力行於該銀行有80萬聯名戶口港元活期存款，銀行A結業下兩人將各獲多少保障？

●答案2：一心於銀行A保障額繼續是80萬港元，解釋與答案1無異。力行在銀行A的保障額同樣是80萬港元，因計劃列明「以每家銀行每位存款人計算」。

●問題3：力行於銀行A有戶口之餘，他於銀行B亦有100萬港元個人活期存款，且在銀行B開設了有限公司帳戶戶口，涉及80萬港元，但不幸銀行B亦倒閉，哪麼力行在銀行B的補償金額是...

●答案3：補償金額是160萬港元。因計劃列明同時持有個人及有限公司帳戶，會以「每一位獨立法人」計，所以力行於銀行B倒閉的情況下，其個人戶口及有限公司帳戶戶口均分別可得到補償金額80萬港元。

●問題4：銀行B結業忽然現轉機，新聞報道指，銀行B最終毋須結業但要與銀行C合併，而恰巧力行於銀行C有80萬元人民幣存款(涉及50萬活期，另為30萬人幣敍造1個定期)，哪麼力行在銀行B及C的保障額分別是...

●答案4：據存保會解釋，假設銀行B與銀行C合併，在6個月寬限期內，個人戶口方面，由於力行在合併前分別在銀行B與C都有個人戶口，故合併後的銀行C可享有的最高保障額為160萬港元。

惟寬限期屆滿後，力行在合併後的銀行C享有之最高保障額將恢復至80萬港元。計算方法如圖：

*至於力行持有的公司戶口保障又係點？存保會指，由於其所持有的有限公司在合併前只在銀行B存有存款，而銀行C並無存款帳戶，所以該公司在合併後的銀行C享有的最高保障額，仍維持在80萬港元標準保障額，與合併前享有的保障額相同。

●問題5：一心與力行育有大女念慈，她已經年滿18歲並在虛擬銀行W存入8萬港元及敍造2萬港元3個月定期，惟遇上銀行W倒閉，最終她獲的賠償是...

✖ 有限制牌照銀行

✖ 接受存款公司