致富智庫：課金、追星致財務危機？培養小孩理財有法

即將踏入8月，相信學生們已享受着悠長暑假。各位家長，除了為孩子們安排暑期活動，學習新知識新技能，不妨透過生活日常，教導子女理財知識。投委會近期推出新的「錢家e理財」動畫與工作紙，引導小朋友思考在打機課金、追星應援及網絡安全三方面議題上應有的正確態度，建立良好理財習慣。

現今的小孩基本上人人「一機在手」，暑假打機時間增多，「課金」的機會亦增加。針對有關議題，投委會第一集動畫主題是「打機課金」，建議家長在教導小朋友時可採用以下幾招。首先是要與孩子約法三章，控制玩樂時間外，亦要避免孩子為打機無止境「課金」，訂好開支預算，適可而止。

孩子崇拜偶像是一件很正常的事，人不追星枉少年？作為「粉絲」，能夠出席偶像活動、購買或收藏偶像周邊商品，是一件開心事！不過，做任何事都應該適可而止，追星如是。家長要讓「小粉絲」明白，金錢不是證明支持偶像的唯一渠道，必須衡量自己的負擔能力，分配時間和金錢，並需要透過儲蓄達成目標。家長特別要小心，留意子女會否過於沉迷，甚至出現借錢追星現象。

網上騙案及網絡安全威脅等問題愈見迫切，尤其是暑期子女上網時間增多，當中存在種種陷阱，需要提高警覺。無論是大人、小孩也好，投委會提醒，對於網上金錢交易及自己的個人資料，尤其是證件號碼和銀行戶口資料，定必謹慎處理，以免蒙受損失。騙徒一旦騙去金錢後失聯，受害人要追討甚有難度。該會建議，網購時都應該認清官方渠道、小心處理個人及銀行戶口資料。