電商經營甚艱難！傳珠寶退貨率達90%　到底發生咩事？

近日，「抖音珠寶退貨率90%」在微博熱搜榜登上第一位。內媒追溯因由，乃源自網上流傳的一張截圖，一位疑似抖音珠寶商家的微信用戶在朋友圈表示，「618抖音珠寶行業都被玩壞了，退貨率飆升超過了90%，上來申請退貨的甚麼理由都有」。

雖然，抖音電商負責人否認珠寶行業退貨率高企，但業界仍爆退貨率半年計高達約70%，足見電商經營愈見艱難，除面對競爭對手的挑戰，「七天無理由退換貨」等服務承諾亦令經營難度大增。

對於珠寶退貨率高達90%一事，內媒向抖音電商方面求證，相關負責人回應稱，「此為不實消息。事實上，抖音電商平台上的珠寶玉石產品，不管是直播場景還是貨架場景，整體退貨率都處於行業平均水位。」

在線下從事天然鑽石批發生意已經13年的天然成品鑽商家花蕊珠寶，2023年初入駐抖音商城開設線上店舖，在網上銷售天然成品鑽商品。報道引述花蕊珠寶主播指，公司目前退貨情況仍可接受，因為貨品單價相對高，衝動消費的人少一點。不過，該公司客服主管則指，退貨率半年計約70%，當中包括在公司發貨前就要求退貨的客人。

該公司幾位負責人認為，很多時候被退貨並非產品質量問題，因為他們出售的天然鑽產品都得到美國寶石研究院(GIA)等機構認證，品質有保證。情況不同於一些在抖音上售賣翡翠玉石、珍珠等商品的商家。該公司高管表示，聽說珍珠、翡翠應該退貨最多。

天然鑽有嚴格4C鑑定標準，但翡翠玉石、珍珠等商品的品質好壞和真假，光靠肉眼難以辨認，造成這類珠寶商品網上銷售退貨率高。針對珠寶文玩產品質量及真假貨等問題，抖音在2022年7月把原抖音電商BIC，更名為抖音電商QIC，即「抖音電商質檢倉一體化運營中心Quality Integration Center」。

不過，抖音提供「七天無理由退換貨」的政策，即消費者無論甚麼理由，都可以在收到貨的七天內進行退貨而不用承擔責任，只要貨品沒有受損。退貨率高意味珠寶商家要支付更高昂成本。抖音電商相關負責人坦言，珠寶商品非標準屬性較強，與標準消費品相比，在「七日無理由退貨」制度下，珠寶商家商品受到影響相對較大。花蕊珠寶主播指，成本涉及質檢費用、質檢包裝，由於公司並承諾為消費者提供「退貨包郵」和贈送「運費保險」，因此退貨費用該商家同樣要承擔。

另外，有商家認為，依靠短視頻及直播起家的抖音，在直播間衝動消費的買家更多。有珠寶賣家指，「抖音賺錢，只不過是風險比較高。現在轉移至淘寶售賣珍珠飾品，淘寶衝動消費較少，故退貨率較低。」