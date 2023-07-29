【移英注意】英倫銀行下月或再加息　點解租客最痛苦？

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)努力對抗通脹，不過當地年輕家庭及千禧世代的中低收入人士所承受的負擔最為沉重。

市場準備迎接英倫銀行下周連續第14次加息。預計於明年舉行大選前，對數以百萬計的年輕家庭、倫敦民眾，以及30至40歲之間的中等收入人群施壓，可能會為首相辛偉誠帶來政治風險。在兩年期固定利率抵押貸款成本接近15年新高之際，家庭正面臨貸款續期的艱難抉擇。

倫敦分析顧問Andrew Willshire在10月份將續簽貸款，他計劃更努力工作以應付每月大增的還款額，他並將責任歸咎於英倫銀行。

英國國家統計局的數據顯示，只有26%的英國家庭擁有抵押貸款，低於2012年的32%，也遠低於目前完全擁有抵押貸款的37%。由於業主將更高的抵押貸款成本轉嫁給租戶，許多租客(主要是20多歲和30多歲)也正蒙受損失。

Rob Setters和妻子都是物理治療師，正為更高利率做準備，當他們二人目前的抵押貸款協議到期時，每月還款額將增加超過600英鎊(約6,011.74港元)。「妻子要放產假，她的收入會減少，所以我們需要存錢，我一直預算每月開支，並沒有太多奢侈開支，也沒有外出吃飯。」