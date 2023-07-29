陳樂怡：中國中免料受惠暑假旅遊需求強勁
2023年07月29日 21:00
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美國聯儲局7月一如預期加息0.25厘，是次會議額外資訊不多，保留9月加息或按兵不動的可能性。當局重申年內不會減息，與市場預期一致。不過，當局認為通脹已一定程度得到緩解，但將要回落至2%的通脹目標仍有很長的路要走，勞動力市場依然非常緊張。會後市場對9月加息預期降溫，並預計年底利率區間將會維持在5.25至5.50厘不變，與官方利率峰值有出入。投資者宜留意通脹回落速度，年內利率或仍有上行風險。
德國車廠福士汽車(Volkswagen，內地稱「大眾汽車」)公布，將向小鵬汽車(09868)增資約7億美元收購對方近5%股權；雙方並達成技術合作框架協議，共同開發兩款大眾汽車品牌電動車型，計劃2026年登場，面向內地中型車市場。我們認為，消息反映小鵬汽車智能駕駛實力受到認可，開拓變現空間，未來有望收取經常性的技術費用收入。而且小鵬可以藉此加強全球化進程，以及在大眾身上吸取經驗，尤其是供應鏈管理方面。
不過，智能駕駛將會是中長線發展因素，變現能力需要更長時間及數據驗證，聯合開發的車款需要更多細節才可評估，更何況2026年才面世。短期而言，小鵬上半年銷量表現落後於其他新勢力，下半年為考驗期。近期新車銷情雖然不俗，但由於定價進取，毛利率難免受壓，而且特斯拉(Tesla)有機會進一步減價，競爭環境或會再惡化，全年料錄重大虧損。下半年關注在新車周期幫助下，交付量能否逐季上升，從而改善現金流。綜合以上因素，投資者宜留意股價短期大幅波動風險，不宜高追。
個股推介方面，中國中免(01880)第二季業績改善，預計年底庫存水平將可恢復至正常水平。公司目前重心為提升盈利能力，其中透過整合供應鏈來提升效率。我們預計下半年銷售加快，主要由於暑假旅遊需求強勁，前往海南的遊客數量及內地機場客運量增加，海南免稅有望受惠。估值上，現價對應2023財年預測市盈率26倍，較上市以來均值折讓25%。目標價140港元，止蝕價102元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)