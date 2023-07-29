陳樂怡：中國中免料受惠暑假旅遊需求強勁

美國聯儲局7月一如預期加息0.25厘，是次會議額外資訊不多，保留9月加息或按兵不動的可能性。當局重申年內不會減息，與市場預期一致。不過，當局認為通脹已一定程度得到緩解，但將要回落至2%的通脹目標仍有很長的路要走，勞動力市場依然非常緊張。會後市場對9月加息預期降溫，並預計年底利率區間將會維持在5.25至5.50厘不變，與官方利率峰值有出入。投資者宜留意通脹回落速度，年內利率或仍有上行風險。

不過，智能駕駛將會是中長線發展因素，變現能力需要更長時間及數據驗證，聯合開發的車款需要更多細節才可評估，更何況2026年才面世。短期而言，小鵬上半年銷量表現落後於其他新勢力，下半年為考驗期。近期新車銷情雖然不俗，但由於定價進取，毛利率難免受壓，而且特斯拉(Tesla)有機會進一步減價，競爭環境或會再惡化，全年料錄重大虧損。下半年關注在新車周期幫助下，交付量能否逐季上升，從而改善現金流。綜合以上因素，投資者宜留意股價短期大幅波動風險，不宜高追。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)