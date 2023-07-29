鄺紫珊：內地電動車4大品牌看俏　周邊產業值得期待

今年以來，電動車相關類股都表現亮麗，預估後市電動車股升勢可以持續。上半年資金追捧人工智能(AI)類股，隨着AI股價已上升不少，也不妨將投資配置於電動車相關類股。

今年全球電動車銷售量突出，內地電動車企業更是積極搶攻海外市場，預估內地電動車基本面前景可持續看好；至於美國及歐洲的電動車企業也積極爭取市場銷售量。隨着全球追逐科技股勢頭延續，電動車相關類股將持續受投資者青睞。

電動車產業趨勢明確，受惠於各地電動車市場較預期暢旺，及政府對電動車產業的支持，在原材料缺料的情況改善，車市的供應鏈已逐漸恢復，由於車款選擇增加，平價車款也推出，以擴大客戶群的需求，均有利帶動及提升全球電動車的滲透率，其中供應鏈充電樁的需求也隨之增加，也可分批布局。

電動車需求增加，也衍生供應鏈產業「水漲船高」，有研究機構預估，全球充電樁產值至2030年將上升至647億美元，佔整體充電基礎設施產值近3成，從2021至2030年，其年均複合增長率預估為28%。故相關電動車衍生產業也值得期待，相關營收展望也十分強勁樂觀，投資者也可注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊