鄺紫珊：內地電動車4大品牌看俏 周邊產業值得期待
2023年07月29日 23:00
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理想汽車
今年以來，電動車相關類股都表現亮麗，預估後市電動車股升勢可以持續。上半年資金追捧人工智能(AI)類股，隨着AI股價已上升不少，也不妨將投資配置於電動車相關類股。
今年全球電動車銷售量突出，內地電動車企業更是積極搶攻海外市場，預估內地電動車基本面前景可持續看好；至於美國及歐洲的電動車企業也積極爭取市場銷售量。隨着全球追逐科技股勢頭延續，電動車相關類股將持續受投資者青睞。
電動車產業趨勢明確，受惠於各地電動車市場較預期暢旺，及政府對電動車產業的支持，在原材料缺料的情況改善，車市的供應鏈已逐漸恢復，由於車款選擇增加，平價車款也推出，以擴大客戶群的需求，均有利帶動及提升全球電動車的滲透率，其中供應鏈充電樁的需求也隨之增加，也可分批布局。
投資電動車企方面，可留意中國的新能源車企，並在投資電動車產業上作適當部署，尤其遇到有利好消息的加持下，也可捕捉不錯的投資機會。好像最近小鵬汽車(09868)便獲得德國車廠福士汽車(Volkswagen，內地稱「大眾汽車」)斥資7億美元入股公司4.99%股權，消息刺激小鵬美股及港股單日急升3成。
事實上，要掌握全球電動車商機，不能只持有美國大型車企，也可考慮加入內地電動車4大品牌，比亞迪(01211)、小鵬、蔚來(09866)與理想(02015)。根據2023年上半年最新的出口數據顯示，內地出口的電動車達80萬台，相較去年同期增長105%，可見內地新能源車的市場規模不但在本土持續上升，出口量及全球市場滲透率也不斷增加。
電動車需求增加，也衍生供應鏈產業「水漲船高」，有研究機構預估，全球充電樁產值至2030年將上升至647億美元，佔整體充電基礎設施產值近3成，從2021至2030年，其年均複合增長率預估為28%。故相關電動車衍生產業也值得期待，相關營收展望也十分強勁樂觀，投資者也可注意。
國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊