郭家耀：信置財務穩健　不妨中長線跟進

集團半年應佔物業銷售總收入(連同所佔聯營公司及合營企業)為38.99億元，按年減少54.1%；物業銷售收入主要來自住宅單位及車位，包括位於何文田的St.George’s Mansions、馬鞍山的Silversands、觀塘的凱滙、西貢的133 Portofino，及中國漳州的信和•御龍天下。

租賃方面，集團中期應佔總租金收益為17.28億元，按年下降3.8%。租金收入下降主要是受第5波疫情影響導致租金負增長，以及寫字樓出租率下降所致。期內，淨租金收益為14.81億元，按年下降4.9%。投資物業組合整體出租率為91.1%，較上年同期上升0.8個百分點；其中商舖物業錄得最大增幅，出租率上升3個百分點至94.9%。

今年上半年，集團已推售多個新項目，包括位於長沙灣臨海地帶的GRAND VICTORIA 維港滙，此項目坐落西九文化區，區內近年發展為新興商業地帶，區內提供近400萬方呎酒店、零售及寫字樓樓面。目前維港滙I正陸續進行交樓，已售出八成半，只餘約74個單位。項目第2及3期料最快今年第3季可交樓。維港滙年初至今的銷售數字愈趨上升，可見準買家對市區優質維港景致單位的需求愈趨熱烈。加上年內集團仍有多個新盤推售，提供應佔伙數合共2,077個單位，料集團今年整體的物業銷售成績應有不俗的表現。

隨着社會復常，市面消費氣氛逐漸活躍，於政府消費券的帶動下，加上訪港旅客人數不斷上升，本地零售市道持續向好，人流及生意有明顯的按年升幅。集團旗下的商場項目亦從疫情期間明顯復甦過來。加上香港與中國內地之間的商務往來逐漸回復正常，提升內地企業的租賃需求。同時，集團繼續加強其租賃組合以提升競爭力。截至去年12月底止，集團擁有淨現金412億元。集團財務狀況穩健，故可受益於加息周期，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟挑戰並把握機遇，值得中長線跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)