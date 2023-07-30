【星期一．炒啲乜】港股「七翻身」在望　輕鬆見兩萬？

不經不覺7月份即將完結，港股似乎「七翻身」在望，恒指上周五(28日)發力重上100天線，全周升4.4%，今個月暫時累漲5.3%，8月會否更上一層樓，輕鬆見兩萬點？

之前有分析指，恒指短期內上試19,800至20,000點恐會遇上阻力，不過上周五收報19,916點，並曾高見19,940點，現時看來惹人憧憬。分析又指，如果內地推出實質的利好經濟政策，恒指可能突破以上阻力位，並展開持續升浪。有策略師也認為，如果恒指在未來幾個交易日可繼續守穩100天線，後市可期。

踏入8月份首周，即迎來兩大央行英倫銀行及澳洲央行議息。英倫銀行是次可能加息0.25厘，令利率升至5.25厘，不過有經濟學家認為，由於當地通脹仍高企，有可能重演6月份加息0.5厘的情況。

澳洲央行7月份按兵不動，把利率維持於4.1厘，雖然市場認為當局在8月把利率提高至4.35厘的機會只有1/4，不過有央行觀察人士擔心交易員可能會再次措手不及，因為當地服務業通脹持續居高不下，而且就業市場是50年來最熾熱。

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