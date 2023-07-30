德國經濟持續低迷　三十年後再成「歐洲病夫」

德國作為歐洲最大經濟體，正面臨經濟疲弱的局面，而且情況將會持續下去。外媒報道，而德國長期以來被視為歐洲經濟擴張引擎的實力大減，前景阻礙重重，經濟增長甚至可能出現為數。國際貨幣基金組織及德國央行都預測德國今年全年經濟收縮0.3%，再被稱為「歐洲病夫」的時代已經到來。

德國在1990年統一初期的數年內，經常被貼上「歐洲病夫」的標籤。原因當年東、西德兩國合併，嚴重削弱了西德在二戰後的經濟活力，導致統一後的德國失業率居高不下。

能源危機是德國經濟面對的一個主要問題。俄、烏戰事持續對德國能源供應造成影響，繼而使德國的製造商受到重創。同時，全球電動汽車競爭的加劇也威脅到德國的汽車製造業的實力。這些長期的挑戰加上中國需求疲弱及貨幣政策收緊，進一步擠壓了各行業。

據報，德國的工業疲弱程度足以抵銷持續的服務業擴張，且製造業導致的經濟惡化更多。德國正在拖累其他國家，作為該地區的主導經濟體，德國正面臨巨大的挑戰，需要在各方面加強應對措施，才能重振經濟增長引擎。德國必須面對現實，進行更多的投資，改善能源供應，發展更多的高科技產業，提高生產效率，培養新的經濟增長點，加強與其他國家的合作，才能重新恢復德國的經濟增長潛力。