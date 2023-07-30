財金官員：港次季經濟料放緩　要開創新消費增長點

本港財金官員在其網誌表示，周一(31日)公布的第二季本地生產總值(GDP)預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。食肆方面，第二季總收益數字周四才公布，但預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億港元以上水平。

不過他指出，經過3年疫情後，許多市民的生活模式改變了，不少市民減少晚上外出活動和消費。而鄰近地區如深圳，近年亦發展了不少吸引消費的去處，加上兩地恢復便捷往還，港人北上消費情況明顯增加。此外，不同業界都反映，近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化。面對市民和旅客的生活和消費模式改變，意味政府需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點。

他續稱，上周中共中央政治局會議分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，將着力擴大內部需求，提振市場信心，包括通過增加居民收入擴大消費，發揮政府的投資帶動作用，鼓勵民間投資，同時調整優化房地產政策，並穩定外貿外資。這些措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。