美企說好回流故事　供應鏈「脫中」後收入急升　

供應鏈「去中國化」近年成為西方重點研究的議題，惟不少跨國企業擔心會令生產成本增加，影響盈利表現。然而，有美國公司成功說好「將生產線回流美國」的故事，或可作為其他歐美企業借鏡。

外媒報道，肥皂及香水零售品牌Bath & Body Works將近乎所有的生產工序由中國轉移到美國俄亥俄州的園區後，新系統迅速將公司部署全新產品所需的時間由5個多月，大幅縮短至只需21天。公司去年淨銷售額為76億美元(約593億港元)，自2019年新冠疫情爆發以來，增加了超過22億美元。

據悉，Bath & Body Works將供應鏈集中在俄亥俄州之前，公司的洗手液瓶的泵來自中國，瓶子來自加拿大，標籤來自新澤西州，肥皂本身來自維珍尼亞州。現在每個組件都是在數百萬方呎的美容園區內製造。

整個2000年代，企業被廉價的製造成本所吸引，紛紛將業務外判到中國及其他東南亞國家生產，令美國在不足十年內損失了約500萬個製造業崗位。直至2019新冠疫情爆發令全球供應鏈陷入癱瘓，加上俄烏戰事令中美陷入「新冷寒」，令企業更重視供應鏈風險的問題，進一步帶動生產線「脫中回流」。