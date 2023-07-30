豐盛控股折讓5%淨籌1.86億以還債

假設該公司已發行股本於本公布日期至完成日期期間將概無變動，則5,306,000,000股認

購股份相當於公司於公布日期之現有已發行股本約19.99%及公司經配發及發行擴大後之已發行股本約16.67%。

認購事項籌集之所得款項總額將為186,505,900港元，而扣除所有相關開支後之所得款項淨額將約為186,490,000港元，擬悉數用於償還集團之貸款及應付款項。