豐盛控股折讓5%淨籌1.86億以還債
2023年07月30日 18:47
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豐盛控股(00607)公布，於二零二三年七月二十八日(交易時段後)，該公司與張洪雲、巫建忠及代夢麗(各自為獨立第三方)各自分別訂立認購協議。據此，張女士、巫先生及代女士各自已有條件同意認購，而該公司已有條件同意按每股認購股份0.03515港元之認購價分別配發及發行3,000,000,000股張女士認購股份、2,156,000,000股巫先生認購股份及150,000,000股代女士認購股份或合共5,306,000,000股認購股份。認購價較上周五收市價每股股份0.037港元折讓5%；認購事項須待下文「認購事項之先決條件」項下所載之多項條件獲達成後，方可作實。
假設該公司已發行股本於本公布日期至完成日期期間將概無變動，則5,306,000,000股認
購股份相當於公司於公布日期之現有已發行股本約19.99%及公司經配發及發行擴大後之已發行股本約16.67%。
認購事項籌集之所得款項總額將為186,505,900港元，而扣除所有相關開支後之所得款項淨額將約為186,490,000港元，擬悉數用於償還集團之貸款及應付款項。