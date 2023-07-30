【多圖】港島洋房驚現近年最大宗銀主盤　以3.9億開價拍賣

樓市崩圍，市場有多項豪宅銀主盤推出拍賣，個別開價高逾億元。其中，南區壽臣山Shouson Peak有銀主洋房以3.9億港元開拍，呎價逾9萬元，料為近年涉額最大宗住宅銀主物業拍賣。

黃開基拍賣行本周三推拍約13項物業，上述為Shouson Peak單號屋，實用面積約4,240方呎，為項目面積最大洋房，連天台面積約889方呎，以及花園等面積約2,733方呎，開拍呎價約91,981元。該物業原業主於2016年以約3.88億元購入。

該項目一幢實用面積約4,237方呎洋房，2021年以約4.3億元易手，呎價高逾101,487萬元。

忠誠拍賣於同日推出約11項物業，包括西貢傲瀧15座連天台特色銀主單位，實用面積約1,837方呎，連面積約1,646方呎天台，推拍價2,950萬元，呎價約16,059元。單位業主於2017年以約4,288萬元買入，拍賣價低約1,338萬元或約31.2%。物業個別銀行網上初步估價約3,566萬元，開價亦低約17.3%。

環亞物業拍賣下周亦將推拍多項豪宅銀主盤，包括九龍站凱旋門摩天閣高層C室，實用面積約791方呎，開價2,800萬元，呎價約35,398元。單位個別銀行網上估值約3,255萬元，現時推拍價低約455萬元或約14%。

同場拍賣西貢海天灣單號屋，洋房實用面積約1,966方呎，花園面積約1,907方呎，開價3,680萬元，呎價約18,718元。2021年該項目另一個面積相同單號洋房，以約5,025萬元易手，呎價約25,560元。