新盤周末僅錄9成交 按周跌40%
2023年07月30日 21:05
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周末沒有全新一手盤銷售活動下，新盤交投低迷，兩日(29日及30日)暫僅錄9宗成交，較上一個周末15宗，再減少6宗或40%。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH兩日錄逾200票
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH正值收票階段。市傳項目由昨日起至今(30日)，已接獲逾200張入票，按首張價單提供56伙計，即已錄超額2.6倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，自項目公布首張價單後，即錄得大量客戶查詢，位於尖沙咀的展銷廳參觀人流不絕。
●西南九龍維港滙II四房4,480萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周日(30日)以4,480萬元售出1座9樓B室，實用面積1,432方呎，屬四房連多功能房間隔，設私人升降機大堂，呎價約31,285元。整個維港滙系列項目開售至今累售1,016伙，套現逾164億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約22,795元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，亦錄28宗成交，套現逾1.9億元。包括昨日以581.27萬元售出B座3樓B6室，實用面積255方呎，一房間隔，呎價約22,795元。
●將軍澳海茵莊園月內累沽39伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周日(30日)再增兩宗成交，月內累計暫錄39宗。包括最新以545.3萬元沽出1座2樓A2室特色戶，實用面積298方呎一房，連78方呎平台，呎價約18,298元。
●旺角傲寓一房售616萬元
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，在周六(29日)沽出8樓F室，為實用面積333方呎的一房戶，成交價616.6萬元，呎價約18,517元。