新盤周末僅錄9成交　按周跌40%

周末沒有全新一手盤銷售活動下，新盤交投低迷，兩日(29日及30日)暫僅錄9宗成交，較上一個周末15宗，再減少6宗或40%。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH兩日錄逾200票

●西南九龍維港滙II四房4,480萬元沽

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約22,795元

●將軍澳海茵莊園月內累沽39伙

●旺角傲寓一房售616萬元