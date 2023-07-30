各區二手減價求售！將軍澳三房呎價險守1萬元

二手業主擴大減幅吸客，將軍澳怡心園套三房單位，放盤近3個月，劈價100萬元，以620萬元易手，呎價險守1萬元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●宏智物業梁志青指，筲箕灣居屋愛蝶灣4座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價678萬元，減至642萬元售出，呎價約10,845元。

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九龍區

●香港置業黃慶龍表示，奧運站維港灣3座高層D室，實用面積約698方呎，套三房連士多房間隔，以1,430萬元放盤約1個月後，獲同區客接洽，減價逾136萬元，以1,293.8萬元購入，呎價約18,536元。

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新界區

●美聯黃少明稱，將軍澳怡心園1座低層G室，實用面積約601方呎，套三房套間隔，最初以720萬元放售，放盤接近3個月，減價100萬元或約14%，以620萬元易手，呎價約10,316元。

●世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧22座中層C室，實用面積約460方呎，一房間隔，望內園景，成交價750萬元，呎價約16,304元，約6年帳面僅賺1萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田翠湖花園D座高層8室，實用面積約764方呎，三房間隔，望河景，放盤兩個月，叫價1,050萬元，累減100萬或減約9.5%，獲買家以950萬元承接，呎價約12,435元。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心9座高層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，附設雅裝，可即買即住，累積減價42萬元，同區首置客以608萬元購入自用，呎價約10,184元。

●中原黃有雄表示，葵涌海峰花園4座低層B室，實用面積約1,083方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，放盤時叫價1,380萬元，以1,300萬元易手，呎價約12,004元，新買家為用家。

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