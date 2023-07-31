東方日報B1：滙控上季料多賺七成
2023年07月31日 00:05
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滙控股價年內累升逾三成，跑贏恒生指數。
繼上周渣打集團(02888)為本港上市銀行股揭開半年業績序幕，周二將輪到股價屢刷出4年高位的滙豐控股(00005)接力放榜。集團綜合市場分析員估計，第二季列帳基準稅前盈利中位數為79.56億美元(約620.56億港元)，按年料升71.61%，按季則倒退38.26%；第二季料派息10美仙。與此同時，市場對滙控宣布新一輪回購「冧股東」的期望更高，花旗等大行預計滙控會展開20億美元(約156億港元)回購。
受惠環球利率及港元拆息衝高帶動淨息差改善，滙控第二季淨利息收入料達90.21億美元，按年升30.54%，按季升0.69%，淨利息收益率料按年升37點子至1.66%，按季回落3點子。另預期信貸損失(ECL)平均數料為9.14億美元，按季增1.11倍。
不得不提，第二季列帳稅前盈利料按季減少49.3億美元，主要是第一季盈利涉及多個一次性項目，包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，及收購英國硅谷銀行而確認的暫計增益15億美元。
券商多看好滙控業績，花旗表明，國際銀行的資本管理行動比起香港本地銀行更加進取，預期滙控管理層會把有形股本回報率(ROTE)目標由逾12%，進一步調高至逾13%，並且預計未來3個月可能展開新一輪20億美元回購，予「買入」評級及目標價76.6元。摩根大通及美銀證券亦分別預期滙控會公布額外20億美元回購計劃。
市場普遍預計加息周期已近尾聲，屆時會否限制銀行股盈利未來的升勢？中金表示，當利率回落時，財富管理業務或可成為滙控收入重要增長動力，並抵銷部分淨利息收入下降之壓力。以滙控較高股本回報率及領先同業的股東回報，加上次季港元拆息上行及歐美續加息，進一步帶動該行淨息差水平提升，全年表現或好過公司指引，遂維持「跑贏行業」評級。
不過，摩根大通表示，不利的宏觀環境及利率周期恐局限資本回報上升空間，對集團前景保持謹慎，維持「中性」評級，但上調目標價至66元。
近月強勢的滙控股價上周一度飆至65元，創2019年7月23日後新高，年內累計進帳超過三成，遠跑贏恒生指數。iFast Global Markets副總裁溫鋼城相信滙控業績會對辦，但關注該行收購英國硅谷銀行之後的進展、派息及回購計劃。他維持滙控作為香港銀行股首選，又坦言看好國際銀行多於恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)等本地銀行。
不過，溫指出，滙控技術上是少許超買，股價已大幅偏離了50天移動平均線(現處60.87元)，不排除之後稍微回調，重貨者不妨先行鎖定三分之一利潤，待回調至62元再吸納。