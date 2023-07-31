Global X恒生高股息率ETF　享高息兼中特估機遇

Global X恒生高股息率ETF是香港資產規模最大的高股息率ETF，屬被動ETF。其特色是追蹤恒生高股息率指數，投資在港交所上市的50隻股票和/或房地產投資信託(REIT)，其淨股息收益率最高，股息年化率達7.8%；每半年派息一次，分別於每年的3月及9月；單一管理費，僅0.68%。(資料來源：未來資產，香港交易所，2023年6月12日)

該ETF包含「中特估」概念。事實上，內地國企的收入貢獻了約7成的國內生產總值，近年國有企業的股東權益報酬率比私營企業為高。國企一向估值較低，但不少屬高息股行列，是次「中特估」浪潮有望推動提升國企估值潛力。而Global X恒生高股息率ETF當中的成分股有約6成為「中」字股，投資者如對「中特估」概念有興趣，可透過該ETF一次捕捉多個板塊。

值得留意板塊有以下數個，其一，能源股，該ETF的成分股中有中石油、中石化、中海油。其二，電訊股，該ETF持有三大中資電訊商。最後是內銀股，該ETF持有不少內銀/內險股，例如工商銀行、中國銀行、農業銀行、中信銀行及中國人民保險集團。

未來資產環球投資集團成立於1997年，為客戶提供投資的創新解決方案及智慧投資方法。憑藉投資專家網絡，從所有資產類別為客戶提供不斷完善的解決方案，合併總資產淨值達2,080億美元。

未來資產環球投資集團旗下擁有502隻在11個市場掛票交易的交易所買賣基金(「ETF」)，全方位囊括各資產類別，合併總資產淨值達900億美元。